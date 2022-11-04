Вірять ЗСУ: в Україні все активніше реєструють новий бізнес

Загалом із 24 лютого в Україні пройшли реєстрацію майже 170 тисяч нових ФОП.

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Незважаючи на війну та ракетні удари Росії в Україні набирає обертів бізнесова діяльність. Як свідчать дані Опендатабот у жовтні 2022 року в Україні зафіксували спалах нових реєстрацій ФОП і компаній.

Зазначається, що минулого місяця з'явилося 21,3 тис. ФОП і 3,2 тис. компаній. Аналітики додають, що реєстрація нових бізнесів знизилася в перші тижні ракетних ударів по Україні, але вже в останній тиждень жовтня реєстрацій помітно побільшало.

[ + – ] В Україні реєструють все більше нового бізнесу Фото: opendatabot

Зазвичай найбільше ФОПів реєструється на початку місяця, наприкінці періоду реєстрації падають, однак у жовтні показники першого й останнього тижня стабільно високі. А загалом із 24 лютого в Україні пройшли реєстрацію майже 170 тисяч нових ФОП.

Проблеми українського бізнесу

Українські компанії часто отримують вимогу щодо проведення офісної перевірки замість дистанційної. Крім того, проблема відшкодування ПДВ набуває системного характеру. Як повідомляли в Європейській Бізнес Асоціації, податківці, з невідомих причин, не призначають камеральних перевірок (які можна провести дистанційно) для підтвердження сум ПДВ, заявлених до відшкодування, а вимагають проведення документальних перевірок безпосередньо в офісі компанії, які, зі свого боку, відкладають через небезпечну ситуацію.

За даними Європейської Бізнес Асоціації, такі затримки проведення перевірок унаслідок уповільнюють як отримання компаніями їх оборотних коштів, так і негативно впливають на бізнес-активність компаній.

Крім проблеми перевірок, актуальною стала проблема блокування ПДВ-накладних. За даними асоціації, такі блокування почастішали у жовтні, тому підприємці змушені звертатися до суду для встановлення справедливості, що вимагає тривалого часу.

Раніше в інтерв'ю Фокусу голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев жорстко розкритикував ідею, озвучену представниками Офісу Президента про зниження ставок податків.

Також повідомлялося, що за 10 місяців 2022 року надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету з платежів, контрольованих Державною податковою службою (ДПС), становили 575,7 млрд грн.