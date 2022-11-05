В "Нафтогазе" новый глава: "Человек Зеленского, опытный чиновник, бюрократ"

Новый глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов не является выходцем из нефтегазовой сферы, но все же президент и Кабмин рассчитывают, что он справится с управлением крупнейшей газовой компании Украины.

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Никто не ждет чуда от нового руководителя "Нафтогаза", хотя от него и ждут выполнения ряда функций, в частности, которые касаются прохождения отопительного сезона и подготовки к следующей зиме. Об этом пишет Фокус в новой статье "Будет газ. Зачем Кабмин назначил Алексея Чернышова новым главой "Нафтогаза".

Опрошенные Фокусом эксперты по-разному оценивают перспективы Алексея Чернышова, как руководителя "Нафтогаза".

"Кого бы ни назначили, все равно в условиях войны это связано с президентской вертикалью, когда все идет от главнокомандующего. Дискутировать об этом можно в мирное время, а сейчас нет. Потому что экономика и все остальное функционирует в условиях войны. Мы скоро увидим первые шаги Чернышева, логично, чтобы он провел проверку, как жила компания в предыдущие годы. Почему были допущены ошибки и что делать дальше? Чуда от Чернышова никто не будет ждать. Он менее политизированная фигура, больше может выполнять роль человека, который со стороны, не будучи интегрирован в газовые процессы, будет организовывать определенные процессы", — прокомментировал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар говорит, что никаких положительных изменений в связи с ротациями в "Нафтогазе" ждать не стоит.

"Нет, ротации не приведут к положительным изменениям. Дело не в фамилии. Ситуация сегодня беспрецедентна, и кто бы ни оказался на позиции, он не станет волшебником-суперменом, который решит все проблемные вопросы. Ранее состоялось устранение руководителя ОГТСУ Макогона. Кажется, имеют место злонамеренные действия. Сейчас не сезон закачки газа – сезон отбора. И когда в зимний период идет кадровая чехарда, то речь может идти о вероятности намерений дезорганизовать работу газового сектора. Устранение Витренко – не только результат определенных межклановых игр, которые начались на Банковой, он набрал на себя достаточно негатива, а каждый новый руководитель – ему предоставлен аванс на будущее, что он сможет решить все вопросы", — отметил в комментарии Фокусу Михаил Гончар. Он уверен, что сейчас речь идет о том, чтобы Офис Президента поставил в "Нафтогаз" "своего".

Но есть и более оптимистичные оценки нового назначения в "Нафтогазе". "Кандидатура Алексея Чернышова более чем отвечает критериям позиции председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Здесь нет никаких сомнений", — считает Максим Белявский, аналитик энергетических рынков. По его мнению, изменение правления компании следовало провести еще раньше, поскольку все достаточные основания для этого сложились уже в апреле 2022 года. В январе-июне 2022 года "Нафтогаз" получил рекордный убыток в 57,2 млрд грн. По мнению Максима Белявского, негативных показателей 2022 можно было избежать, если бы в группе была отлажена функция риск-менеджмента.

Корольчук же считает, что сегодня Зеленскому нужен человек, готовый брать ответственность решать вопросы во время возможного зимнего кризиса. Отсюда и решение назначить на пост Алексея Чернышова.

Ранее Юрий Витренко заявил, что грядущая зима станет настоящим испытанием для украинцев из-за возможных постоянных перебоев с электричеством и отоплением.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" инициировала новый арбитраж с российским газовым монополистом "Газпром".

Ранее Фокус писал, что НАК "Нафтогаз Украины" успешно провела переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024-го.