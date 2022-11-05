У "Нафтогазі" новий глава: "Людина Зеленського, досвідчений чиновник, бюрократ"

Новий голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов не є вихідцем з нафтогазової сфери, але все ж таки президент і Кабмін розраховують, що він впорається з управлінням найбільшої газової компанії України.

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Ніхто не чекає на диво від нового керівника "Нафтогазу", хоча від нього і чекають виконання низки функцій, зокрема, які стосуються проходження опалювального сезону та підготовки до наступної зими. Про це пише Фокус у новій статті "Буде газ. Навіщо Кабмін призначив Олексія Чернишова новим головою "Нафтогазу".

Опитані Фокусом експерти по-різному оцінюють перспективи Олексія Чернишова як керівника "Нафтогазу".

"Кого б не призначили, все одно в умовах війни це пов'язано з президентською вертикаллю, коли все йде від головнокомандувача. Дискутувати про це можна у мирний час, а зараз ні. Тому що економіка та все інше функціонує в умовах війни. Ми скоро побачимо перші кроки Чернишова, логічно, щоб він провів перевірку, як жила компанія в попередні роки. Чому були допущені помилки і що робити далі? Чуда від Чернишова ніхто не чекатиме. Він менш політизована фігура, більше може виконувати роль людини, яка з боку будучи інтегрованим у газові процеси, організовуватиме певні процеси", — прокоментував експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар каже, що жодних позитивних змін у зв'язку із ротаціями у "Нафтогазі" чекати не варто.

"Ні, ротації не призведуть до позитивних змін. Річ не у прізвищі. Ситуація сьогодні безпрецедентна, і хто б не опинився на позиції, він не стане чарівником-суперменом, який розв'яже проблемні питання. Раніше відбулося усунення керівника ВДТСУ Макогона. Здається, причетні зловмисні дії. Зараз не сезон закачування газу — сезон відбору. І коли в зимовий період йде кадрова чехарда, то мова може йти про ймовірність намірів дезорганізувати роботу газового сектора. Усунення Вітренка — не тільки результат певних міжкланових ігор, які почалися на Банковій, він набрав на себе достатньо негативу, а кожен новий керівник — йому надано аванс на майбутнє, що він зможе розв'язувати всі питання", — зазначив у коментарі Фокус Михайло Гончар. Він упевнений, що зараз йдеться про те, щоб Офіс Президента поставив до "Нафтогазу" "свого".

Але є й оптимістичніші оцінки нового призначення в "Нафтогазі". "Кандидатура Олексія Чернишова більш ніж відповідає критеріям позиції голови правління НАК "Нафтогаз України". Тут немає жодних сумнівів", — вважає Максим Білявський, аналітик енергетичних ринків. На його думку, зміну правління компанії слід було провести ще раніше, оскільки всі достатні підстави для цього склалися вже у квітні 2022 року. У січні-червні 2022 року "Нафтогаз" отримав рекордні збитки у 57,2 млрд грн. На думку Максима Білявського, негативних показників 2022 року можна було уникнути, якби в групі було налагоджено функцію ризик-менеджменту.

Корольчук же вважає, що сьогодні Зеленському потрібна людина, яка готова брати відповідальність розв'язувати питання під час можливої зимової кризи. Звідси й рішення призначити на посаду Олексія Чернишова.

Раніше Юрій Вітренко заявив, що майбутня зима стане справжнім випробуванням для українців через можливі постійні перебої з електрикою та опаленням.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" ініціювала новий арбітраж із російським газовим монополістом "Газпром".

Раніше Фокус писав, що НАК "Нафтогаз України" успішно провела переговори з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024-го.