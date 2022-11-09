Полтриллиона гривен на зарплаты: как Украина финансирует свою армию во время войны

По информации депутата Ярослава Железняка, с апреля по июнь 2022 года потребности Генштаба ВСУ в обеспечении выросли в 4 раза.

Related video

По состоянию на 3 ноября Министерство обороны профинансировало зарплаты украинским военным на сумму 496,9 млрд гривен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член финансового комитета Рады, нардеп Ярослав Железняк.

Как отметил депутат, это в 8,1 раза больше, чем за весь 2021 год. Кроме того, по информации Ярослава Железняка, с апреля по июнь 2022 года потребности Генштаба ВСУ в обеспечении выросли в 4 раза.

Так, для обеспечения тыловых потребностей военных и работников украинской армии Минобороны заключило 641 соглашение на сумму 96,06 миллиарда грн:

продовольствие — 24,6 млрд грн;

одежда, обувь и другие вещи — 24,08 млрд грн;

топливо и масла — 7,7 млрд грн.

Выплаты военным ВСУ: какие зарплаты в армии

Ранним утром 24 февраля 2022 года российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. В тот же день в Украине была объявлена мобилизация, а многие военнослужащие отправились на фронт для противостояния с агрессором.

Уже 27 февраля президент Владимир Зеленский пообещал выплачивать военнослужащим, которые защищают государство с оружием в руках, зарплаты по 100 тыс. грн. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие воюют "не за деньги, а за сегодня и за завтра". И сказал, что сегодня их работа самая важная, поэтому должна достойно оплачиваться.

Кроме того, военнослужащим, которые не вовлечены непосредственно в боевые действия, за службу в армии в военное время полагается вознаграждаение в размере 30 тыс.грн.

Тем временем украинские военные с начала вторжения затрофеили уже 500 российских танков. При этом ВСУ заполучали практически все существующие танки и модификации, которые есть у российской армии.

Также напомним, что 9 ноября российские военные корреспонденты начали заявлять, что ВС РФ покидают свои позиции на правом берегу Херсонской области. Они утверждают, что отступление из-под Херсона якобы является не военным, а политическим решением руководства РФ.