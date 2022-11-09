Півтрильйона гривень на зарплати: як Україна фінансує свою армію під час війни

За інформацією депутата Ярослава Железняка, з квітня по червень 2022 року потреби Генштабу ЗСУ у забезпеченні зросли в 4 рази.

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Станом на 3 листопада Міністерство оборони профінансувало зарплати українським військовим на суму 496,9 млрд гривень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член фінансового комітету Ради, нардеп Ярослав Железняк.

Як зазначив депутат, це у 8,1 раза більше, ніж за весь 2021 рік. Крім того, за інформацією Ярослава Железняка, з квітня по червень 2022 року потреби Генштабу ЗСУ у забезпеченні зросли вчетверо.

Так, для забезпечення тилових потреб військових та працівників української армії Міноборони уклало 641 угоду на суму 96,06 мільярда грн.

продовольство — 24,6 млрд грн;

одяг, взуття та інші речі — 24,08 млрд грн;

паливо та мастила — 7,7 млрд грн.

Виплати військовим ЗСУ: які зарплати в армії

Рано-вранці 24 лютого 2022 року російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня в Україні було оголошено мобілізацію, а багато військовослужбовців вирушили на фронт для протистояння з агресором.

Вже 27 лютого президент Володимир Зеленський пообіцяв виплачувати військовослужбовцям, котрі захищають державу зі зброєю в руках, зарплати по 100 тис. грн. Він наголосив, що українські військовослужбовці воюють "не за гроші, а за сьогодні та за завтра". І сказав, що сьогодні їхня робота найважливіша, тому має гідно оплачуватись.

Крім того, військовослужбовцям, які не залучені безпосередньо до бойових дій, за службу в армії у воєнний час належить винагорода у розмірі 30 тис.грн.

Водночас українські військові від початку вторгнення затрофеїли вже 500 російських танків. На цім ЗСУ отримували практично всі наявні танки та модифікації, які є у російської армії.

Також нагадаємо, що 9 листопада російські військові кореспонденти почали заявляти, що ЗС РФ залишає свої позиції на правому березі Херсонської області. Вони стверджують, що відступ з-під Херсона нібито не є військовим, а політичним рішенням керівництва РФ.