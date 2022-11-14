В Украине дешевеет газ: какова средняя цена голубого топлива сейчас

Средняя цена газа, который Украина импортировала в октябре 2022 года, по сравнению с сентябрем, несколько снизилась.

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В октябре 2022 года фактическая цена реализации природного газа в Украине составила 38 294,51 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС. Это на 4,1% меньше, чем в сентябре. Об этом свидетельствуют данные Минэкономики Украины.

А в августе, отметим, средняя цена импортного газа составила 24, 045 грн за тысячу кубометров. В целом в 2022 году средняя цена стоимость импортного газа составляла:

март — 29, 391 грн/тыс. кубометров;

апрель — 35, 933 грн/тыс. кубометров;

май — 31, 175 грн/тыс. кубометров;

июнь — 32, 194 грн/тыс. кубометров;

июль — 31, 992 грн/тыс. кубометров;

август — 24,045 грн/тыс. кубометров;

сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров;

октябрь — 38,295 грн/тыс. кубометров.

Тарифы на газ

В ноябре 2022 года, как и раньше, стоимость газа для украинцев зависит от конкретного поставщика. В целом цены колеблются в пределах от 7,70 до 9,99 грн. В ноябре украинцев снабжают газом девять компаний. Все они опубликовали свои тарифы на "голубое топливо:

ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.

Отметим, что тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. Мораторий на повышение тарифов на газ и тепло был принят Верховной Радой.

Фокус ранее рассказывал о ситуации на газовом рынке после начала полномасштабной войны с Россией. Рано или поздно расходы на закупку топлива производители тепла захотят разделить с потребителем, чтобы избежать банкротства.

Также напомним, что клиенты "Нафтогаза" до 1 мая 2023 года будут платить за потребляемый газ 7,96 грн за 1 кубометр.