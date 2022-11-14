В Україні дешевшає газ: яка середня ціна блакитного палива зараз

Середня ціна газу, який Україна імпортувала у жовтні 2022 року, порівняно з вереснем дещо знизилася.

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У жовтні 2022 року фактична ціна реалізації природного газу в Україні склала 38 294,51 гривні за 1 тис. кубометрів без ПДВ. Це на 4,1% менше, ніж у вересні. Про це свідчать дані Мінекономіки України.

А у серпні, зазначимо, середня ціна імпортного газу склала 24, 045 грн за тисячу кубометрів. Загалом у 2022 році середня ціна вартість імпортного газу становила:

березень — 29, 391 грн/тис. кубометрів;

квітень — 35, 933 грн/тис. кубометрів;

травень — 31, 175 грн/тис. кубометрів;

червень — 32, 194 грн/тис. кубометрів;

липень — 31, 992 грн/тис. кубометрів;

серпень — 24,045 грн/тис. кубометрів;

вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів;

жовтень — 38,295 грн/тис. кубометрів.

Тарифи на газ

У листопаді 2022 року, як і раніше, вартість газу для українців залежить від конкретного постачальника. Загалом ціни коливаються у межах від 7,70 до 9,99 грн. У листопаді українців постачають газом дев'ять компаній. Усі вони опублікували свої тарифи на "блакитне паливо:

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ — 7,99 грн

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "СВІТГАЗ" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн.

Зазначимо, що тарифи на газ та тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Мораторій на підвищення тарифів на газ та тепло було ухвалено Верховною Радою.

Фокус раніше розповідав про ситуацію на газовому ринку після початку повномасштабної війни з Росією. Рано чи пізно витрати на закупівлю палива виробники тепла захочуть поділити зі споживачем, щоб уникнути банкрутства.

Також нагадаємо, що клієнти "Нафтогазу" до 1 травня 2023 року платитимуть за газ 7,96 грн за 1 кубометр.