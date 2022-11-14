Как спасти деньги: Киберполиция рассказала о способах защиты от мошенников

Война не стала поводом для преступников прекратить совершать мошеннические действия, а значит, всем стоит проявить максимальную бдительность. Какие существуют правила кибергигиены, что позволят сохранить свои деньги.

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Основным правилом, которое позволит гражданам сберечь свои накопления, остается внимательное отношение к общению с незнакомыми собеседниками. То есть, речь идет о том, чтобы не разглашать личные данные киберпреступникам, которые звонят доверчивым гражданам по роду своей деятельности – чтобы выманить информацию о счетах и в дальнейшем выводить средства банковских клиентов с их банковских карт. Об этом пишет Фокус в новой статье "Кибермошенникам свет не нужен. Как отключения электроэнергии влияют на преступность".

Киберполиция информирует о следующих важных действиях, необходимых для защиты от преступников:

используйте надежные, сложные пароли, разные для каждого ресурса. Обязательно настройте двухфакторную аутентификацию

не переходите по сомнительным гиперссылкам, ведь за ними могут скрываться фишинговые ресурсы

не следует пересылать в мессенджерах конфиденциальную информацию и фото документов

приложения необходимо загружать только из официальных источников, использовать лицензионное программное обеспечение и антивирусное обеспечение

запрещайте удаленный перевыпуск SIM-карты у оператора мобильной связи или перейдите на контрактное обслуживание

не лишним будет осуществление регулярного резервного копирования данных.

В банках также говорят, что крайне важно соблюдать бдительность, так как именно при отсутствии таковой возрастают шансы мошенников совершить кражу денег клиента.

"Клиентам следует неукоснительно соблюдать общие правила кибергигиены, не открывать сомнительные ссылки и не реагировать на телефонные звонки якобы от работников банков, побуждающих вас к каким-либо действиям, не разглашать пароли, пин-коды и коды доступа, регулярно менять пароли, а также при малейшем подозрении или сомнениях звонить по телефону на горячую линию банка", — напоминает основные правила безопасности Виктор Гальчинский, директор департамента коммуникаций Кредобанка.

Игорь Прохоров, специалист по кибербезопасности Креди Агриколь Банка, сообщил Фокусу, что с началом активных боевых действий в феврале начались усиленные кибератаки на государственный и частный сектор, в разы выросло количество активных мошеннических схем. "Отсутствие энергоснабжения не мешает мошенникам звонить и пытаться ввести в заблуждение клиентов банков. Именно поэтому специалисты Креди Агриколь ввели комплексные меры, направленные как на непосредственную защиту финансов клиентов, так и на увеличение осведомленности наших клиентов в сфере информационной безопасности, ведь бдительность нашего клиента – главный враг мошенника", — отметил Прохоров. И добавил: чтобы не стать жертвой обмана, следует соблюдать следующие правила:

не устанавливайте посторонние программы и никогда не предоставляйте третьим лицам доступ к своим гаджетам

никогда не сообщайте звонящим посторонним людям ваши персональные данные (CVV-код, секретные коды из SMS, пароли, ПИН или логины).

в случае любого подозрения, что с вами говорит мошенник — сразу прекращайте разговор и звоните в банк по телефону, указанному на обороте банковской карты.

Напомним, преступная группа в Киеве предлагала украинцам платные услуги по трудоустройству за границей, а организатор преступной схемы создал специальный веб-портал, через который мошенники предлагали свои услуги.

Ранее Фокус писал, что в Украине в последнее время зафиксирован рост числа мошеннических страниц в соцсетях, с помощью которых злоумышленники грабят простых граждан.