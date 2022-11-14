Як врятувати гроші: Кіберполіція розповіла про способи захисту від шахраїв

Війна не стала приводом для злочинців припинити вчиняти шахрайські дії, а отже, всім варто проявити максимальну пильність. Які існують правила кібергігієни, що дозволять зберегти свої гроші?

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Основним правилом, яке дозволить громадянам зберегти свої накопичення, залишається уважне ставлення до спілкування з незнайомими співрозмовниками. Тобто йдеться про те, щоб не розголошувати особисті дані кіберзлочинцям, які дзвонять довірливим громадянам за своєю діяльністю — щоб виманити інформацію про рахунки та надалі виводити кошти банківських клієнтів з їхніх банківських карток. Про це пише Фокус у новій статті "Кібершахраям світло не потрібне. Як відключення електроенергії впливають на злочинність".

Кіберполіція інформує про такі важливі дії, необхідні для захисту від злочинців:

використовуйте надійні, складні паролі, різні для кожного ресурсу. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію;

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними можуть ховатися фішингові ресурси;

не варто пересилати в месенджерах конфіденційну інформацію та фото документів;

програми необхідно завантажувати лише з офіційних джерел, використовувати ліцензійне програмне забезпечення та антивірусне забезпечення;

забороняйте віддалений перевипуск SIM-картки в оператора мобільного зв'язку або перейдіть на контрактне обслуговування;

не зайвим буде здійснення регулярного резервного копіювання даних.

У банках також кажуть, що дуже важливо дотримуватися пильності, оскільки саме за відсутності такої зростають шанси шахраїв здійснити крадіжку грошей клієнта.

"Клієнтам варто неухильно дотримуватися загальних правил кібергігієни, не відкривати сумнівних посилань і не реагувати на телефонні дзвінки нібито від працівників банків, які спонукають вас до будь-яких дій, не розголошувати паролі, пін-коди та коди доступу, регулярно змінювати паролі, а також у разі найменшої підозри чи сумнівів дзвонити за телефоном на гарячу лінію банку", — нагадує основні правила безпеки Віктор Гальчинський, директор департаменту комунікацій Кредобанку.

Ігор Прохоров, фахівець із кібербезпеки Креді Агріколь Банку, повідомив Фокусу, що з початком активних бойових дій у лютому почалися посилені кібератаки на державний і приватний сектор, у рази зросла кількість активних шахрайських схем. "Відсутність енергопостачання не заважає шахраям телефонувати й намагатися ввести в оману клієнтів банків. Саме тому фахівці Креді Агріколь ввели комплексні заходи, спрямовані як на безпосередній захист фінансів клієнтів, так і на збільшення обізнаності наших клієнтів у сфері інформаційної безпеки, адже пильність нашого клієнта — головний ворог шахрая", — зазначив Прохоров. І додав: щоб не стати жертвою обману, варто дотримуватися таких правил:

не встановлюйте сторонні програми та ніколи не надавайте третім особам доступ до своїх гаджетів;

ніколи не повідомляйте стороннім людям, які телефонують вам, ваші персональні дані (CVV-код, секретні коди із SMS, паролі, ПІН або логіни);

у разі будь-якої підозри, що з вами говорить шахрай — одразу припиняйте розмову та дзвоніть у банк за номером телефону, вказаному на обороті банківської картки.

Нагадаємо, злочинна група в Києві пропонувала українцям платні послуги з працевлаштування за кордоном, а організатор злочинної схеми створив спеціальний вебпортал, через який шахраї пропонували свої послуги.

Раніше Фокус писав, що в Україні останнім часом зафіксовано зростання кількості шахрайських сторінок у соцмережах, за допомогою яких зловмисники грабують пересічних громадян.