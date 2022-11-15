Больше триллиона гривен: как война навредила украинской экономике

По данным KSE Institute, общая сумма прямого задокументированного ущерба жилой и нежилой недвижимости, а также другой инфраструктуре Украины от вторжения РФ, составляет более $127 млрд/

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Российское вторжение серьезно навредило украинской экономике. Министр финансов Сергей Марченко в ходе онлайн-брифинга заявил, что падение ВВП Украины в 2022 году может составить 33−35%.

"Наши оценки совпадают с оценками международных партнеров. Ориентировочно потери валового внутреннего продукта будут 33−35%", — сказал Сергей Марченко.

Он отметил, что в абсолютных цифрах падение ВВП составит свыше 1 триллиона гривен.

Отметим, что по данным KSE Institute, общая сумма прямого задокументированного ущерба жилой и нежилой недвижимости, а также другой инфраструктуре Украины от вторжения РФ, составила более $127 млрд

На дне. Экономика Украины рухнула, но приспосабливается к новым условиям

До победы над Россией в этой войне еще далеко, но уже сейчас Украине удалось хоть немного стабилизировать ситуацию в экономике.

"Сейчас украинская экономика стабилизировалась на определенном, меньшем чем до войны, уровне — предприятия на относительно безопасных территориях возобновляют работу, часть работников возвращается в северные и центральные области", — комментирует Фокусу Максим Самойлюк, младший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Однако быстрого восстановления ждать не стоит. По словам Александра Паращия, даже в случае скорого окончания войны, экономика Украины будет выходить на довоенные уровни 5-6 лет.

Напомним, Генассамблея ООН проголосовала за возмещение ущерба Украине и выплату репараций. В принятом документе 193 странам рекомендуется вести международный реестр с данными о нанесенном российским вторжением ущербе.

Тем временем США решили частично ослабить санкции против России и разрешили проводить операции с некоторыми российскими подсанкционными компаниями. Речь идет о предприятиях, сотрудничество с которыми позволит Соединенным Штатам обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.