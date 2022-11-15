Понад трильйон гривень: як війна зашкодила українській економіці

За даними KSE Institute, загальна сума прямого задокументованого збитку житлової та нежитлової нерухомості, а також іншої інфраструктури України від вторгнення РФ становить понад $127 млрд.

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Російське вторгнення серйозно зашкодило українській економіці. Міністр фінансів Сергій Марченко в процесі онлайн-брифінгу заявив, що падіння ВВП України в 2022 році може становити 33-35%.

"Наші оцінки збігаються з оцінками міжнародних партнерів. Орієнтовно втрати валового внутрішнього продукту будуть 33-35%", — сказав Сергій Марченко.

Він зазначив, що в абсолютних цифрах падіння ВВП становитиме понад 1 трильйон гривень.

Зазначимо, що за даними KSE Institute, загальна сума прямої задокументованої шкоди житлової та нежитлової нерухомості, а також іншої інфраструктури України від вторгнення РФ склала понад $127 млрд.

На дні. Економіка України впала, але пристосовується до нових умов

До перемоги над Росією в цій війні ще далеко, але вже зараз Україні вдалося хоч трохи стабілізувати ситуацію в економіці.

"Зараз українська економіка стабілізувалася на певному, меншому ніж до війни, рівні — підприємства на відносно безпечних територіях відновлюють роботу, частина працівників повертається до північних і центральних областей", — коментує Фокусу Максим Самойлюк, молодший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Однак швидкого відновлення чекати не варто. За словами Олександра Паращія, навіть у разі швидкого закінчення війни економіка України виходитиме на довоєнні рівні 5-6 років.

Нагадаємо, Генасамблея ООН проголосувала за відшкодування збитків Україні та виплату репарацій. У прийнятому документі 193 країнам рекомендується вести міжнародний реєстр із даними про завдані російським вторгненням збитки.

Тим часом США вирішили частково послабити санкції проти Росії та дозволили проводити операції з деякими російськими підсанкційними компаніями. Йдеться про підприємства, співпраця з якими дозволить Сполученим Штатам гарантувати безпеку польотів цивільної авіації.