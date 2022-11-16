Для неотложных дел: Германия выделит Украине 1 млн евро срочной помощи

В немецком диппредставительстве заявили, что неотложную помощь внесут в Фонд энергетической поддержки Украины.

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Германия выделит Украине 1 млн евро помощи в связи с массированными ракетными атаками со стороны РФ на объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба посольства Германии.

В немецком диппредставительстве заявили, что неотложную помощь внесут в Фонд энергетической поддержки Украины.

"В ответ на многочисленные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет €1 млн в качестве неотложной помощи, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины", – отметили в пресс-службе.

Отметим, что в апреле 2022 года энергетическое сообщество создало Фонд для восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры. Его доноры — преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.

Массированный ракетный обстрел Украины 15 ноября

Россия атаковала украинские города 93 ракетами, 73 из них удалось сбить. Также были уничтожены 10 из 10 иранских дронов Shahed-136 и один ударный беспилотник "Орион". Однако все же по 15 объектам энергетической инфраструктуры удалось нанести удары. Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине от 24 февраля.

После этого на всей территории Украины ввели экстренные отключения электричества. ВС РФ поразили украинские объекты инфраструктуры в Харькове, Львове, Житомире, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Волынской и других областях. В Киеве в результате ракетной атаки повреждения получили две многоэтажки, в одной из них погибла пожилая женщина.

Фокус также писал о том, когда РФ пойдет на переговоры с Украиной. Россия еще не дозрела до настоящих мирных переговоров с Украиной как политически, так и психологически. Однако это произойдет, когда Вооруженные силы Украины освободят Донецк или Луганск.