Для невідкладних справ: Німеччина виділить Україні 1 млн євро термінової допомоги

У німецькому диппредставництві заявили, що невідкладну допомогу внесуть до Фонду енергетичної підтримки України.

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Німеччина виділить Україні 1 млн євро допомоги у зв'язку з масованими ракетними атаками з боку РФ на об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба посольства Німеччини.

У німецькому диппредставництві заявили, що невідкладну допомогу внесуть до Фонду енергетичної підтримки України.

"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє €1 млн як невідкладну допомогу, яку буде внесено до Фонду енергетичної підтримки України", — зазначили у пресслужбі.

Зазначимо, що в квітні 2022 року енергетична спільнота створила Фонд для відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури. Його донори — переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії та корпорації.

Масований ракетний обстріл України 15 листопада

Росія атакувала українські міста 93 ракетами, 73 з них вдалося збити. Також було знищено 10 з 10 іранських дронів Shahed-136 та один ударний безпілотник "Оріон". Проте все ж таки по 15 об'єктах енергетичної інфраструктури вдалося завдати ударів. Це наймасовіша ракетна атака РФ по Україні від 24 лютого.

Після цього на всій території України запровадили екстрені відключення електрики. ЗС РФ уразили українські об'єкти інфраструктури у Харкові, Львові, Житомирі, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Волинській та інших областях. У Києві внаслідок ракетної атаки пошкодження отримали дві багатоповерхівки, в одній з них загинула жінка похилого віку.

Фокус також писав про те, коли РФ піде на переговори з Україною. Росія ще не дозріла до справжніх мирних переговорів з Україною як політично, так і психологічно. Однак це станеться, коли Збройні сили України звільнять Донецьк чи Луганськ.