Евросоюз заморозил уже почти 70 млрд евро российских активов, — Politico

Лидером по заморозке российских денег стала Бельгия, за ней следует Люксембург.

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Евросоюз с начала полномасштабной войны РФ против Украины заморозил 68 миллиардов евро российских активов. Об этом со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии сообщило издание Politico.

По данным журналистов, из 68 миллиардов евро российских активов большая часть находится в Бельгии — около 50 млрд евро. За ней следует Люксембург — там заблокированы активы на 5,5 млрд евро.

Всего на эти страны вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией приходится свыше 90% замороженных российских активов.

В то же время в Евросоюзе не располагают информацией о том, сколько средств из международных резервов РФ заморожено на территории блока. Во внутреннем документе Еврокомиссии приводится цифра в 33,8 млрд евро, однако в ЕК отмечают, что эта цифра неточная и оценка еще продолжается.

В сентябре министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что государство будет требовать от Российской Федерации репарации за полномасштабное вторжение на общую сумму не менее 300 млрд долларов. Эта сумма, по данным чиновника, — эквивалент замороженных активов Банка России в странах G7.

14 ноября на Генеральной ассамблее ООН приняли резолюцию, согласно которой России назначены выплаты репараций за вторжение на территорию Украины. На основании этой резолюции будет разработан механизм фактической компенсации ущерба государством-агрессором. В Совбезе РФ назвали решение ООН "агонией" организации.