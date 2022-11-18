Євросоюз заморозив уже майже 70 млрд євро російських активів, — Politico

Лідеркою із заморожування російських грошей стала Бельгія, за нею слідує Люксембург.

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Євросоюз із початку повномасштабної війни РФ проти України заморозив 68 мільярдів євро російських активів. Про це із посиланням на внутрішній документ Європейської комісії повідомило видання Politico.

За даними журналістів, із 68 мільярдів євро російських активів більша частина знаходиться у Бельгії — близько 50 млрд євро. За нею слідує Люксембург — там заблоковано активи на 5,5 млрд євро.

Загалом на ці країни разом із Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією припадає понад 90% заморожених російських активів.

У той же час у Євросоюзі не мають інформації про те, скільки коштів з міжнародних резервів РФ заморожено на території блоку. У внутрішньому документі Єврокомісії наводиться цифра у 33,8 млрд євро, однак у ЄК зазначають, що ця цифра неточна і оцінка ще триває.

У вересні міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що держава вимагатиме від Російської Федерації репарації за повномасштабне вторгнення на загальну суму щонайменше 300 млрд доларів. Ця сума, за даними чиновника, є еквівалентом заморожених активів Банку Росії в країнах G7.

14 листопада на Генеральній асамблеї ООН ухвалили резолюцію, згідно з якою Росії призначено виплати репарацій за вторгнення на територію України. На підставі цієї резолюції буде розроблено механізм фактичної компенсації збитків державою-агресором. У Раді безпеки РФ назвали рішення ООН "агонією" організації.