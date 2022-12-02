Поставщики обновили цены на газ – какими будут тарифы в декабре

Девять поставщиков газа для населения обновили тарифы на "голубое топливо" в декабре. Фокус разбирался, какие изменения произошли в тарифах для украинцев.

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Согласно мораторию на повышение цен на коммунальные услуги, который действует в Украине с начала войны, тарифы на газ в декабре 2022 года не изменились по сравнению с ноябрем. Об этом сообщили в консультационном центре "Газ Правда".

Тарифы на газ: что с ценами в декабре

Как и раньше, стоимость газа для населения зависит от конкретного поставщика. В целом цены колеблются в пределах от 7,70 до 9,99 грн. Самая низкая цена у компании "Эру людям" — 7,70 грн за кубометр газа. У остальных компаний условия такие:

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.

Подорожание газа неизбежно после войны

Тарифы на газ для бытовых потребителей собираются пересмотреть в 2023 году, если война к тому времени закончится. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, пересмотреть цены на "голубое топливо" нужно было еще до большого вторжения России, ведь сегодняшний тариф на уровне 7,99 грн за кубометр газа – это очень дешево.

"Принципиальная позиция президента, принципиальная позиция правительства, которую мы выполним, те обещания, которые брали перед людьми – до конца отопительного сезона не будем менять тарифы. Поэтому до апреля тарифы не будут изменены. После апреля есть основания говорить о том, что цены на газ нужно менять", — отметил Даниил Гетманцев.

Фокус ранее рассказывал о ситуации на газовом рынке после начала полномасштабной войны с Россией. Рано или поздно расходы на закупку топлива производители тепла захотят разделить с потребителем, чтобы избежать банкротства.

Также сообщалось, что тарифы на тепло во Львове подорожают на 30-40%. Причина — требование Кабмина ежегодно пересматривать тарифную сетку, если составляющие тарифа (зарплата, газ и электроэнергия) растут.