Постачальники оновили ціни на газ – якими будуть тарифи у грудні

Дев'ять постачальників газу для населення поновили тарифи на "блакитне паливо" у грудні. Фокус розбирався, які зміни сталися у тарифах для українців.

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Згідно з мораторієм на підвищення цін на комунальні послуги, який діє в Україні з початку війни, тарифи на газ у грудні 2022 року не змінилися порівняно з листопадом. Про це повідомили у консультаційному центрі "Газ Правда".

Тарифи на газ: що з цінами у грудні

Як і раніше вартість газу для населення залежить від конкретного постачальника. Загалом ціни коливаються у межах від 7,70 до 9,99 грн. Найнижча ціна у компанії "Еру людям" — 7,70 грн за кубометр газу. В інших компаній умови такі:

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ — 7,99 грн

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "СВІТГАЗ" (ТОВ "РІТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн.

Подорожчання газу неминуче після війни

Тарифи на газ для побутових споживачів мають намір переглянути в 2023 році, якщо війна на той час закінчиться. За словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, переглянути ціни на "блакитне паливо" потрібно було ще до великого вторгнення Росії, адже сьогоднішній тариф на рівні 7,99 грн. за кубометр газу — це дуже дешево.

"Принципова позиція президента, принципова позиція уряду, яку ми виконаємо, ті обіцянки, які брали перед людьми — до кінця опалювального сезону не змінюватимемо тарифи. Тому до квітня тарифи не будуть змінені. Після квітня є підстави говорити про те, що ціни на газ треба міняти", — зазначив Данило Гетманцев.

Фокус раніше розповідав про ситуацію на газовому ринку після початку повномасштабної війни з Росією. Рано чи пізно витрати на закупівлю палива виробники тепла захочуть поділити зі споживачем, щоб уникнути банкрутства.

Також повідомлялося, що тарифи на тепло у Львові подорожчають на 30-40%. Причина — вимога Кабміну щорічно переглядати тарифну сітку, якщо складові тарифу (зарплата, газ та електроенергія) зростають.