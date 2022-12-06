Новый год все ближе: когда в Киеве начнут продавать живые елки и где их можно купить
Всего для киевлян организуют больше 50 торговых локаций, которые заработают с 15 декабря в каждом районе столицы.
В Киеве определились с адресами, где с 15 декабря начнут работать зимние ярмарки по продаже живых новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Ярмарки будут работать до 31 декабря в 9 районах столицы:
- Оболонском;
- Шевченковском;
- Голосеевском;
- Соломенском;
- Печерском;
- Святошинском;
- Подольском;
- Днепровском;
- Деснянском;
- Дарницком.
Всего для киевлян организуют больше 50 торговых локаций. Список с адресами елочных площадок можно найти по ссылке.
Что известно о главной елке страны
В Киеве из-за войны отказались от массового празднования Нового года, праздничных концертов и рождественских гуляний. На Софийской площади установят максимально энергоэффективную елку — 12-метровое дерево украсят прошлогодними игрушками и энергосберегающими гирляндами, светящимися от генератора.
По словам президента компании-организатора праздников в центре Киева Folk Ukraine Игоря Добруцкого, главную елку страны установят на деньги бизнеса и меценатов.
Тем временем в Киевской области запретили использование новогодней иллюминации, включая гирлянды и световые декорации. Это решение связано с жестким режимом экономии электроэнергии из-за ракетных атак России на критически важную инфраструктуру. Точно такое же решение приняли и в Полтавской области.
Напомним, 8 ноября на сайте киевского городского совета появилась петиция, в которой просят не ставить в этом году новогоднюю елку на Софийской площади. Автор обращения уверена, что дорогие праздники стоит отмечать после окончания войны.