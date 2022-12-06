Новий рік усе ближче: коли в Києві почнуть продавати живі ялинки та де їх можна купити

Усього для киян організують понад 50 торгових локацій, які запрацюють з 15 грудня у кожному районі столиці.

Related video

У Києві визначилися з адресами, де з 15 грудня почнуть працювати зимові ярмарки з продажу живих новорічних ялинок. Про це повідомляє пресслужба Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Ярмарки працюватимуть до 31 грудня у 9 районах столиці:

Оболонському;

Шевченківському;

Голосіївському;

Солом'янському;

Печерському;

Святошинському;

Подільському;

Дніпровському;

Деснянському;

Дарницький.

Загалом для киян організують понад 50 торгових локацій. Список з адресами ялинкових майданчиків можна знайти за посиланням.

Що відомо про головну ялинку країни

У Києві через війну відмовилися від масового святкування Нового року, святкових концертів і різдвяних гулянь. На Софійській площі встановлять максимально енергоефективну ялинку — 12-метрове дерево прикрасять торішніми іграшками та енергозберігальними гірляндами, що світяться від генератора.

За словами президента компанії-організатора свят у центрі Києва Folk Ukraine Ігоря Добруцького, головну ялинку країни встановлять на гроші бізнесу та меценатів.

Тим часом у Київській області заборонили використання новорічної ілюмінації, враховуючи гірлянди та світлові декорації. Це рішення пов'язане із жорстким режимом економії електроенергії через ракетні атаки Росії на критично важливу інфраструктуру. Таке саме рішення ухвалили й у Полтавській області.

Нагадаємо, 8 листопада на сайті київської міської ради з'явилася петиція, в якій просять не ставити цьогоріч новорічну ялинку на Софійській площі. Авторка звернення впевнена, що дорогі свята варто святкувати після закінчення війни.