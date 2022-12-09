Прощай, Россия: кто хочет отобрать у Москвы сферу поставок газа в Европу

На реализацию подобного решения, вероятно, уйдут годы, но это позволит Турции быть ключевым маршрутом транзита энергоносителей вместо России.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет договориться с лидерами Туркменистана и Азербайджана о поставках туркменского природного газа через территорию Турции в Европу. Переговоры могут состояться на следующей недели, пишет издание Bloomberg.

По информации журналистов, идея состоит в том, чтобы транспортировать газ на судах в Азербайджан, а затем закачивать его в цепочку трубопроводов Южного газового коридора, соединяющего Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию. На реализацию подобного решения, вероятно, уйдут годы.

Отмечается, что некоторые страны и раньше обсуждали возможность построить альтернативные маршруты для туркменского газа, что позволило бы избавиться от энергетической зависимости от РФ, но без особых успехов. Однако вторжение РФ в Украину и волновой эффект на энергетических рынках возродили многие идеи о маршрутах транспортировки энергоносителей, считавшихся ранее маловероятными.

При этом идея Эрдогана позволит не только ослабить влияние России на Туркменистан и Азербайджан, но сделает Турцию ключевым маршрутом транзита энергоносителей. Все потому, что у Турции стратегическое местонахождение, охватывающему Европу и Азию и контролирующему доступ к Черному морю. Но на реализацию подобного решения, вероятно, уйдут годы.

Согласно данным статистического обзора мировой энергетики BP Plc, Туркменистан поставляет почти треть добываемого газа в Китай, а остальное потребляется внутри страны и доставляется в Россию. По данным BP, доказанные запасы газа Туркменистана – это почти треть от российских и составляют до 13,6 трлн куб. м к концу 2020 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Главы государств обсуждают создание общего рынка газа, углубление интеграции на территории ЕАЭС, формирование межведомственного совета по энергетике и развитие единого рынка услуг.

Также Фокус писал, что РФ частично компенсировала потерю клиентов в Северной Европе уровнем закупок нефти в Италии и Турции.