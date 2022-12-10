Соглашение достигнуто: Украина получит от ЕС помощь в размере 18 млрд евро

Предполагается, что выделенные средства в 2023 году будут иметь 10-летний льготный период. Деньги пойдут на восстановление критической инфраструктуры Украины и послевоенное восстановление.

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В субботу, 10 декабря, Совет Европейского союза утвердил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года", — сказал министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Известно, что кредит будет иметь 10-летний льготный период. Деньги пойдут на восстановление критической инфраструктуры и первичную поддержку послевоенного восстановления страны.

Что известно о пакете макрофинансовой помощи?

Еврокомиссия намерена привлечь в 2023 году 18 млрд евро в качестве кредитов и грантов для Украины, чтобы частично покрыть ожидаемый бюджетный дефицит.

Напомним, в Евросоюзе рассматривали три варианта выделения средств на 2023 год Украине. Первый заключался в занятии денег из запасов ЕС. Второй – выделение бюджетных гарантий Еврокомиссии. Третий – выделение средств без встречных гарантий, из-за чего Комиссии потребуется сократить расходы в случае дефолта.

Также известно, что Венгрия, по информации журналистов, блокировала выделение средств Украине. Однако после публичного скандала премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт не против предоставления займа Украине.