Угоди досягнуто: Україна отримає від ЄС допомогу в розмірі 18 млрд євро

Передбачається, що виділені кошти у 2023 році матимуть 10-річний пільговий період. Гроші підуть на відновлення критичної інфраструктури України та повоєнне відновлення.

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У суботу, 10 грудня, Рада Європейського союзу затвердила пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, зокрема й фінансово, стільки, скільки потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року", — сказав міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Відомо, що кредит матиме 10-річний пільговий період. Гроші підуть на відновлення критичної інфраструктури та первинну підтримку післявоєнного відновлення країни.

Що відомо про пакет макрофінансової допомоги?

Єврокомісія має намір залучити у 2023 році 18 млрд євро як кредити та гранти для України, щоб частково покрити очікуваний бюджетний дефіцит.

Нагадаємо, у Євросоюзі розглядали три варіанти виділення коштів на 2023 рік Україні. Перший полягав у зайнятті грошей із запасів ЄС. Другий – виділення бюджетних гарантій Єврокомісії. Третій – виділення коштів без зустрічних гарантій, через що Комісії потрібно скоротити витрати в разі дефолту.

Також відомо, що Угорщина, за інформацією журналістів, блокувала виділення коштів Україні. Однак після публічного скандалу прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що Будапешт не проти надання позики Україні.