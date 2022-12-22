Все равно есть спрос: кому и что продает Украина даже во время войны

За 10 месяцев войны Украина больше всего заработала продавая аграрную продукцию — кукурузу и подсолнечное масло.

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Российское вторжение несколько ослабило развитие украинского экспортоориентированного агросектора, поскольку стабильность сферы, в основном, зависела от достаточно развитой портовой инфраструктуры. Однако некоторые позитивные тенденции сохранились и в военный 2022 год, сообщается в исследовании R&D центра YouControl.

Так, за 10 месяцев войны Украина больше всего заработала продавая именно аграрную продукцию — кукурузу и подсолнечное масло.

[ + – ] Что продавала Украина зарубеж в 2022 году Фото: R&D центра YouControl.

Отмечается, что эти товарные группы занимают 1 и 2 места в рэнкинге экспорта с 12,9% (4,7 млрд долл.) и 12,1% (4, 4 млрд долл.) долями соответственно. На третьем месте – железная руда и концентраты с 7,5% (2,7 млрд долл).

Кроме кукурузы, подсолнечного масла, руды и концентратов, Украина экспортировала:

семена свирепа и рапса;

кабеля, провода изолированные;

полуфабрикаты из углеродистой стали;

семена подсолнечника;

мясо птицы.

Война и экспорт: как справляется Украина

Суммарный экспорт украинских товаров заграницу по итогам 10 месяцев 2022 года снизился на треть, если сравнивать с показателями 2021, и составил $36,9 млрд.

Чаще всего товары из Украины уезжали в соседнюю Польшу (экспорт составил $5,6 млрд или 15,4%). Китай, с которым Украина активно торговала в 2021 году, с началом полномасштабной войны опустился на 4-е место в рэнкинге топекспортеров.

Вторжение России заметно снизило торговую активность Украины с Италией, Индией, Египтом. Почти сошли на нет поставки наших товаров в РФ — с 5% до 1,3%. Теперь страна-агрессор в рэнкинге географических направлений экспорта занимает 20, место, хотя годом ранее была пятой.

При этом существенно увеличилась доля поставок украинского экспорта в такие страны, как:

Румыния;

Венгрия;

Словакия;

Болгария;

Молдова;

Как мир зависит от украинского экспорта

Блокировка поставок продовольствия через украинские порты Черного и Азовского морей вредит не только самой Украине. Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) отмечает, что отсутствие украинских экспортных поставок формирует значительный дефицит некоторых продуктов питания, ощутимый во всех странах мира. Ведь Украина обеспечивает 12% мировой торговли пшеницы, 16% – кукурузы и 50% – подсолнечного масла.

Анжела Махинова, партнер практики международной торговли ЮФ Sayenko Kharenko, обращает внимание на то, что в исследовании Всемирной Торговой Организации "Кризис в Украине. Последствия войны для глобальной торговли и развития" эксперты предполагают, что из-за закрытия портов, уменьшения посевных площадей, неопределенности судьбы посевов, дефицита горючего, средств защиты растений и рабочей силы объем экспорта из Украины существенно сократится.

Суммарные объемы экспорта из Украины и РФ в Ливан составляют 83% от всего объема импорта зерновых в эту страну, в Египет — 73%, Тунис — 53%, ОАЭ — 52%, поэтому в первую очередь пострадают страны Африки и Азии.

Ранее Фокус составил дайджест нововведений, которые вступят в силу с 1 января 2023 года. Также сообщалось, что с 1 января в Украине начнут обменивать старые лампочки накаливания на LED-лампы.