Турция обнаружила в Черном море залежи 58 млрд кубов природного газа, — Эрдоган

По словам турецкого президента, с учетом нового месторождения Турция обладает в Черном море запасами в 710 млрд кубометров газа, стоимостью до 1 триллиона долларов.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что буровое судно Fatih обнаружило в Черном море еще 58 миллиардов кубических метров запасов природного газа, который находится на глубине 3 023 метра. Об этом 26 декабря сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Выступая в понедельник в Анкаре после заседания кабинета министров в этом году, Эрдоган сказал, что новое открытие внесет большой вклад в энергетическую независимость страны.

"Конечная цель Турции — как можно скорее объявить об энергетической независимости от иностранной нефти и природного газа", — заявил турецкий лидер.

По его словам, запасы природного газа Турции в Черном море составляют 710 миллиардов кубометров, а рыночная стоимость ископаемого достигает 1 триллиона долларов.

Эрдоган отметил, что буровые работы на новом месторождении начнутся в ближайшее время, точнее в 2023 году. Открытие новых залежей природного газа может способствовать тому, что Турция станет энергетическим центром на Ближнем Востоке и связующим звеном между Востоком и Западом, благодаря своим энергетическим мостам.

"Мы полны решимости добиться того, чтобы Турция стала центром энергетики на Каспийском и Средиземном морях и на Ближнем Востоке", — подчеркнул турецкий президент.

Комментируя заявление Эрдогана, журналисты пишут, на сегодняшний день в Турции работают два сейсмических исследовательских судна, Oruç Reis и Barbaros Hayrettin Paşa, а также три буровых судна, Fatih, Kanuni и Yavuz. Ожидается, что эти судна в скором времени объединятся для одновременной работы в Черном море, ускоряя таким образом разработку месторождения обнаруженного в регионе природного газа.

Ранее сообщалось, что президент Реджеп Эрдоган согласился на предложение российского коллеги Владимира Путина создать в Турции газовый хаб. Как сообщило 19 октября агентство "РИА Новости", создание хаба позволит России продавать топливо европейским странам через Турцию.

Журналисты агентства Reuters 8 ноября сообщили, что Турция и Россия договорились о начале рублевых расчетов за поставки природного газа. По словам турецких чиновников, этот договор приведет к тому, что доля платежей в местной валюте в торговле энергоносителями с Россией увеличится.