Туреччина виявила у Чорному морі поклади 58 млрд кубів природного газу, — Ердоган

За словами турецького президента, з урахуванням нового родовища Туреччина має у Чорному морі запаси в 710 млрд кубометрів газу, вартістю до 1 трильйона доларів.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив, що бурове судно Fatih виявило в Чорному морі ще 58 мільярдів кубічних метрів запасів природного газу, який знаходиться на глибині 3023 метри. Про це 26 грудня повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Виступаючи в понеділок в Анкарі після засідання цьогорічного кабінету міністрів, Ердоган сказав, що нове відкриття зробить великий внесок в енергетичну незалежність країни.

"Кінцева мета Туреччини — якнайшвидше оголосити про енергетичну незалежність від іноземної нафти та природного газу", — заявив турецький лідер.

За його словами, запаси природного газу Туреччини в Чорному морі становлять 710 мільярдів кубометрів, а ринкова вартість копалини сягає 1 трильйона доларів.

Ердоган зазначив, що бурові роботи на новому родовищі розпочнуться найближчим часом, точніше у 2023 році. Відкриття нових покладів природного газу може сприяти тому, що Туреччина стане енергетичним центром на Близькому Сході та сполучною ланкою між Сходом та Заходом завдяки своїм енергетичним мостам.

"Ми сповнені рішучості домогтися того, щоб Туреччина стала центром енергетики на Каспійському і Середземному морях та на Близькому Сході", — наголосив турецький президент.

Коментуючи заяву Ердогана, журналісти пишуть, що на сьогоднішній день у Туреччині працюють два сейсмічні дослідницькі судна, Oruç Reis і Barbaros Hayrettin Paşa, а також три бурові судна, Fatih, Kanuni та Yavuz. Очікується, що ці судна незабаром об'єднаються для одночасної роботи у Чорному морі, пришвидшуючи таким чином розробку родовища виявленого у регіоні природного газу.

Раніше повідомлялося, що президент Реджеп Ердоган погодився на пропозицію російського колеги Володимира Путіна створити в Туреччині газовий хаб. Як повідомило 19 жовтня агентство "РІА Новини", створення хаба дозволить Росії продавати паливо європейським країнам через Туреччину.

Журналісти агентства Reuters 8 листопада повідомили, що Туреччина та Росія домовилися про початок рублевих розрахунків за постачання природного газу. За словами турецьких чиновників, ця угода призведе до того, що частка платежів у місцевій валюті в торгівлі енергоносіями з Росією збільшиться.