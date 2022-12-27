Появились проблемы: в России рассказали, как санкции влияют на экспорт нефти

Проблемы из-за санкций связаны с невозможностью в полном объеме компенсировать потерю страховых услуг, также Россия не может запустить свой механизм страхования танкеров для замены западных страховок.

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В Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину признали, что международные санкции сказываются на экономике. В частности, в России возникли проблемы с экспортом нефти из-за "потолка цен", заявил 26 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак в интервью российским СМИ.

По его словам, у России возникли проблемы со страхованием судов, которые используются для экспорта нефти. Так, проблемы из-за санкций связаны с невозможностью в полном объеме компенсировать потерю страховых услуг. Кроме того, как отметил российский чиновник, страна не может запустить свой механизм страхования танкеров для замены западных страховок.

Отвечая на вопрос о возможных ограничениях в отношении российских нефтепродуктов, которые западные страны намерены ввести с февраля 2023 года, Александр Новак заявил, что "Россия в таком случае может в ответ нарастить экспорт нефти".

Эмбарго на российскую нефть

С 5 декабря 2022 года действует нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Это значит, что страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если она была куплена по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Уже 6 декабря в Кремле заявили, что Россия будет создавать механизм, по которому российские компании откажутся продавать нефть тем странам, которые пристали на условия ценового потолка.

Ранее Фокус анализировал, как ограничение цены нефти повлияет на возможность России продолжать войну против Украины.

Также Фокус писал, как будет работать и к чему приведет введение в ЕС ограничение цен на газ, которое начнет действовать с 15 февраля 2023 года.