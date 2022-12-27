З'явилися проблеми: у Росії розповіли, як санкції впливають на експорт нафти

Проблеми через санкції пов'язані з неможливістю в повному обсязі компенсувати втрату страхових послуг, також Росія не може запустити свій механізм страхування танкерів для заміни західних страховок.

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У Кремлі вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну визнали, що міжнародні санкції позначаються на економіці. Зокрема, у Росії виникли проблеми з експортом нафти через "межу цін", заявив 26 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак в інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, у Росії виникли проблеми зі страхуванням суден, які використовуються для експорту нафти. Так, проблеми через санкції пов'язані з неможливістю у повному обсязі компенсувати втрату страхових послуг. Крім того, як зазначив російський урядовець, країна не може запустити свій механізм страхування танкерів для заміни західних страховок.

Відповідаючи на питання про можливі обмеження щодо російських нафтопродуктів, які західні країни мають намір запровадити з лютого 2023 року, Олександр Новак заявив, що "Росія у такому разі може у відповідь наростити експорт нафти".

Ембарго на російську нафту

З 5 грудня 2022 року діє нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи. Ціну на нафту з РФ обмежили близько 60 доларів за барель.

Це означає, що країни Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою тільки в тому випадку, якщо вона була куплена за граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю російських нафтопродуктів.

Вже 6 грудня в Кремлі заявили, що Росія створюватиме механізм, яким російські компанії відмовляться продавати нафту тим країнам, які пристали на умови цінової стелі.

Раніше Фокус аналізував, як обмеження ціни на нафту вплине на можливість Росії продовжувати війну проти України.

Також Фокус писав, як працюватиме і до чого призведе введення в ЄС обмеження цін на газ, яке діятиме з 15 лютого 2023 року.