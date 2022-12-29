"Санкции, низкий спрос и плохая погода": у РФ начались серьезные проблемы с экспортом нефти, — СМИ

Аналитики заявили, что у России осталось небольшое количество покупателей, которые и так имеют ограниченный спрос.

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В декабре объем экспорта сырой нефти из России по морю снизился. Это видно по сравнению со средним показателем за первые 11 месяцев 2022 года. Об этом пишет Wall Street Journal.

Сообщается, что издание опирается на данный компании Kpler, которая занимается сбором данных о сырьевых товарах.

В материале говорится, что Россия в декабре отгружала около 2,5 млн баррелей сырой нефти каждый день по морю. Это мало, так как в силу вступили ограничения цен на нефть в 60 долларов за баррель, а Европейский союз запретил большую часть импорта.

Издание пишет, что эти меры оставили Россию с лишь горсткой покупателей. Среди них Индия, Китай, Турция и Болгария.

По словам аналитика Kpler Мэтта Смита, более низкие показатели экспорта могут быть связаны со слабым спросом в Китае и ненастной погодой.

"Зимняя погода также повлияла на отгрузки российской нефти в этом месяце", — заявил он.

Журналисты пишут, что Кремль запретил экспорт нефти в страны, которые придерживаются ценового предела в рамках последней меры "око за око".

Ранее Фокус писал, что Россия из-за войны в Украине стала самой подсанкционной страной в мире. Санкции против страны-агрессора ввели Европейский Союз, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия и Япония.

Еще напомним, что эксперт рассказал, какие именно санкции могут добить экономику РФ. По словам эксперта, российская экономика начинает испытывать трудности. Даже российские чиновники начали признавать влияние санкций Запада.

Также сообщалось, что в России с нового года подорожает алкоголь. Водка, бренди и коньяк в России значительно подорожают уже в первый день 2023 года. Причина — на стоимость алкоголя негативно влияют введенные внешние торговые и финансовые ограничения.