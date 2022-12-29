"Санкції, низький попит та погана погода": у РФ почалися серйозні проблеми з експортом нафти, — ЗМІ

Аналітики заявили, що у Росії залишилася невелика кількість покупців, які й так мають обмежений попит.

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У грудні обсяг експорту сирої нафти з Росії морем знизився. Це видно порівняно із середнім показником за перші 11 місяців 2022 року. Про це пише Wall Street Journal.

Повідомляється, що видання спирається на компанію Kpler, яка займається збором даних про сировинні товари.

У матеріалі йдеться, що Росія у грудні відвантажувала близько 2,5 млн барелів сирої нафти щодня морем. Це мало, оскільки набули чинності обмеження цін на нафту в 60 доларів за барель, а Європейський Союз заборонив більшу частину імпорту.

Видання пише, що ці заходи залишили Росію з лише жменькою покупців. Серед них Індія, Китай, Туреччина та Болгарія.

За словами аналітика Kpler Метта Сміта, нижчі показники експорту можуть бути пов'язані зі слабким попитом у Китаї та ненависною погодою.

"Зимова погода також вплинула на відвантаження російської нафти цього місяця", — заявив він.

Журналісти пишуть, що Кремль заборонив експорт нафти до країн, які дотримуються цінової межі в рамках останнього заходу "око за око".

Раніше Фокус писав, що Росія через війну в Україні стала найпідсанкціонованішою країною у світі. Санкції проти країни-агресора запровадили Європейський Союз, Великобританія, США, Канада, Швейцарія, Австралія та Японія.

Ще нагадаємо, що експерт розповів, які саме санкції можуть добити економіку РФ. За словами експерта, російська економіка починає відчувати труднощі. Навіть російські урядовці почали визнавати вплив санкцій Заходу.

Також повідомлялося, що в Росії з нового року подорожчає алкоголь. Горілка, бренді та коньяк у Росії значно подорожчають вже в перший день 2023 року. Причина — на вартість алкоголю негативно впливають запроваджені зовнішні торговельні та фінансові обмеження.