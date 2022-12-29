Украинцам обнародовали цены на газ в 2023 году: что будет с тарифами в январе

Годовые тарифы доступны только действующим клиентам газоснабжающих компаний. Для новых клиентов введена цена в рамках месячного тарифа, которая может оказаться существенно выше годового.

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В Украине газоснабжающие компании опубликовали тарифы, по которым население будет покупать у них голубое топливо в январе 2023 года. Цена на газ для украинцев в первом месяце нового года будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн за кубометр, сообщают в консультационном центре "Газ Правда".

Тарифы на газ: какие цены предлагают поставщики

Как и раньше, стоимость газа для населения зависит от конкретного поставщика. Самая низкая цена у компании "Эру людям" — 7,7 грн за кубометр газа. У остальных компаний условия такие:

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.

К слову, годовые тарифы доступны только действующим клиентам газоснабжающих компаний. Для новых клиентов введена цена в рамках месячного тарифа, которая может оказаться существенно выше годового.

Сколько газа нужно Украине для отопительного сезона

Украина начала отопительный сезон с запасами газа в подземных хранилищах на уровне 14 млрд кубометров. Но чтобы стабильно пройти зимний период наша страна нуждается в импорте еще 2 млрд кубометров "голубого топлива".

При этом правительство уже финансово поддерживает компанию "Нафтогаз":

снижением ренты на газ

возмещением группы расходов, связанных с возложением специальных обязанностей по предоставлению общественных услуг (ПСО).

Ранее Фокус узнавал, как может вырасти цена электроэнергии в 2023 году. Дело в том, что сейчас цена электроэнергии зафиксирована до 31 марта, но это не означает, что с апреля 2023 года Кабмин не будет в срочном порядке повышать тарифы.

Еще Фокус разбирался, какие факторы будут влиять на уровень тарифов для населения, и почему в 2023 году может серьезно подорожать дизель и бензин.