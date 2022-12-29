Українцям оприлюднили ціни на газ у 2023 році: що буде з тарифами у січні

Річні тарифи доступні лише чинним клієнтам газопостачальних компаній. Для нових введена ціна в межах місячного тарифу, яка може виявитися суттєво вищою за річний.

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В Україні газопостачальні компанії опублікували тарифи, за якими населення купуватиме у них блакитне паливо у січні 2023 року. Ціна на газ для українців у першому місяці нового року коливатиметься від 7,7 до 9,99 грн за кубометр, повідомляють у консультаційному центрі "Газ Правда".

Тарифи на газ: які ціни пропонують постачальники

Як і раніше, вартість газу для населення залежить від конкретного постачальника. Найнижча ціна у компанії "Еру людям" — 7,7 грн за кубометр газу. В інших компаній умови такі:

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн;

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн;

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" — 7,99 грн;

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "СВІТЛОГАЗ" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн.

До речі, річні тарифи доступні лише чинним клієнтам газопостачальних компаній. Для нових клієнтів введена ціна в межах місячного тарифу, яка може виявитися суттєво вищою за річний.

Скільки газу потрібно Україні для опалювального сезону

Україна розпочала опалювальний сезон із запасами газу в підземних сховищах на рівні 14 млрд кубометрів. Але щоб стабільно пройти зимовий період наша країна потребує імпорту ще 2 млрд кубометрів "блакитного палива".

При цьому уряд уже фінансово підтримує компанію "Нафтогаз":

зниженням ренти на газ;

відшкодуванням групи витрат, пов'язаних із покладанням спеціальних обов'язків щодо надання громадських послуг (НГП).

Раніше Фокус дізнавався, як може зрости ціна електроенергії у 2023 році. Справа в тому, що зараз ціна електроенергії зафіксована до 31 березня, але це не означає, що з квітня 2023 року Кабмін не буде в терміновому порядку підвищувати тарифи.

Ще Фокус розбирався, які фактори впливатимуть на рівень тарифів для населення, і чому в 2023 році може серйозно подорожчати дизель і бензин.