Дефицит и слабая пропускная способность: Минэнерго назвало основные проблемы в энергосистеме

В ведомстве отмечают, что аварийная ситуация в одной области сказывается и на других регионах из-за ограниченной пропускной способности высоковольтных электросетей.

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Повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрела Украины 29 декабря привели к ухудшению электроснабжения по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В Минэнерго отмечают, что энергетики продолжают активное возобновление стабильной работы энергосистемы страны. При этом, по словам министра энергетики Германа Галущенко, из-за ограниченной пропускной способности высоковольтных электросетей невозможно равномерно распределить электроэнергию.

"Основными проблемами на сегодняшний день остается дефицит производства электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы, а также ограниченная пропускная способность высоковольтных электрических сетей. Она не позволяет равномерно распределять имеющуюся электроэнергию среди всех операторов систем распределения", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В частности, как сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян, зафиксированы случаи, когда при наличии резервов генерирующей мощности в некоторых регионах Украины было проблематично ее передать.

Так, по словам Слободяна, аварийная ситуация в одной области сказывается и на других регионах из-за ограниченной пропускной способности высоковольтных линий.

"Ограниченная пропускная способность высоковольтных электрических сетей не позволяет равномерно распределять имеющуюся энергию среди всех операторов систем распределения на местном уровне. Ведь потребитель получает электроэнергию не только от ближайшей электростанции. И аварийная ситуация на производственных мощностях, например где-то на западе страны, уменьшает количество производимой электроэнергии, что отражается в виде ограничений электроснабжения в других регионах", – рассказал Слободян.

В Минэнерго также добавили, что "Госэнергонадзор" продолжает производить осмотры поврежденных объектов электросетей для формирования запросов соответствующего оборудования.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что по состоянию на 30 декабря дефицит мощности энергосистемы страны находится на уровне, который был до обстрела 29 декабря.

Напомним, 30 декабря замглавы ОП Кирилла Тимошенко сообщил, что власти поставили в приоритет подачу электроэнергии в дома украинцев во время праздников.

Также 27 декабря сообщалось, что по данным Минэнерго, в перерывах между обстрелами россиян украинские энергетики пытаются увеличить объемы производства электроэнергии.