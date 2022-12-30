Будет ли свет в домах украинцев на Новый год: у Зеленского дали ответ

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, власти поставили в приоритет подачу электроэнергии в дома во время праздников. Дефицит мощности энергосистемы Украины находится на уровне, который был до массированного ракетного обстрела 29 декабря.

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Одна из главных задач властей — обеспечить украинцев электроэнергией во время празднования Нового года. Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 30 декабря в эфире единого телемарафона.

"Задача, которая у нас есть — самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. Я думаю, что нам это удастся, но бывает разное. Надеюсь, что у всех будет свет", — сказал он.

[ + – ] Энергообъекты, пострадавшие от прилетов ракет, будут восстанавливать Фото: ДСНС

Украинские объекты энергоинфраструктуры, пострадавшие от прилетов российских ракет, будут восстанавливать. По словам замглавы ОП, для этого разработали несколько подходов.

"Все понимают, что электроснабжение нам нужно уже сегодня. Наши энергетики разработали параллельные инфраструктурные объекты, там уже идет работа. Такая себе энергетическая децентрализация", — заметил он.

Защиту энергообъектов, по словам чиновника, обеспечивают не только украинские силы ПВО. Более 4 месяцев областные военные администрации, "Укрэнерго" и облэнерго, а также "Укравтодор" строят специальные укрепления.

"Например, применяются биг-бэги или бетонные блоки, которые защищают трансформаторы и другие средства физической защиты", — сказал Кирилл Тимошенко.

Напомним, что утром 29 декабря ВС РФ провели десятый массированный ракетный удар по Украине. Снаряды повредили объекты генерации и электросети, сложная ситуация с электроснабжением была на западе, в Одесском и Киевском регионах.

В "Укрэнерго" заявили, что по состоянию на 30 декабря дефицит мощности энергосистемы страны находится на уровне, который был до обстрела 29 декабря.

Министерство энергетики Украины 27 декабря обещало усилить контроль графиков отключений света. Вся энергетическая отрасль работает 24/7, говорил министр энергетики Герман Галущенко.