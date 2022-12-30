Чи буде світло в будинках українців на Новий рік: у Зеленського дали відповідь

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенко, влада поставила в пріоритет подавання електроенергії до будинків під час свят. Дефіцит потужності енергосистеми України перебуває на рівні, що був до масованого ракетного обстрілу 29 грудня.

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Одне з головних завдань влади — забезпечити українців електроенергією під час святкування Нового року. Про це сказав заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко 30 грудня в ефірі єдиного телемарафону.

"Завдання, яке в нас є — найголовніше, щоб у новорічну ніч усі українці, саме побутові споживачі, як називають їхні енергетики, були зі світлом. Я думаю, що нам це вдасться, але буває різне. Сподіваюся, що в усіх буде світло", — сказав він.

[ + – ] Енергооб'єкти, які постраждали від прильотів ракет, відновлюватимуть Фото: ДСНС

Українські об'єкти енергоінфраструктури, які постраждали від прильотів російських ракет, відновлюватимуть. За словами заступника голови ОП, для цього розробили кілька підходів.

"Усі розуміють, що електропостачання нам потрібне вже сьогодні. Наші енергетики розробили паралельні інфраструктурні об'єкти, там уже йде робота. Така собі енергетична децентралізація", — зауважив він.

Захист енергооб'єктів, за словами урядовця, забезпечують не лише українські сили ППО. Понад 4 місяці обласні військові адміністрації, "Укренерго" й обленерго, а також "Укравтодор" будують спеціальні укріплення.

"Наприклад, застосовуються біг-беги чи бетонні блоки, які захищають трансформатори й інші засоби фізичного захисту", — сказав Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня ЗС РФ провели десятий масований ракетний удар по Україні. Снаряди пошкодили об'єкти генерації та електромережі, складна ситуація з електропостачанням була на заході, в Одеському та Київському регіонах.

В "Укренерго" заявили, що станом на 30 грудня дефіцит потужності енергосистеми країни перебуває на рівні, який був до обстрілу 29 грудня.

Міністерство енергетики України 27 грудня обіцяло посилити контроль графіків відключень світла. Уся енергетична галузь працює 24/7, казав міністр енергетики Герман Галущенко.