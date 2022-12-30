Дефіцит та слабка пропускна спроможність: Міненерго назвало основні проблеми в енергосистемі

У відомстві зазначають, що аварійна ситуація в одній області позначається і на інших регіонах через обмежену пропускну здатність високовольтних електромереж.

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Пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілу України 29 грудня спричинили погіршення електропостачання по всій країні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У Міненерго зазначають, що енергетики продовжують активне поновлення стабільної роботи енергосистеми країни. При цьому, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, через обмежену пропускну спроможність високовольтних електромереж неможливо рівномірно розподілити електроенергію.

"Основними проблемами на сьогоднішній день залишається дефіцит виробництва електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години, а також обмежена пропускна спроможність високовольтних електричних мереж. Вона не дозволяє рівномірно розподіляти наявну електроенергію серед усіх операторів систем розподілу", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зокрема, як повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян, зафіксовано випадки, коли за наявності генеруючих резервів потужності в деяких регіонах України було проблематично її передати.

Так, за словами Слободяна, аварійна ситуація в одній області позначається і на інших регіонах через обмежену пропускну здатність високовольтних ліній.

"Обмежена пропускна спроможність високовольтних електричних мереж не дозволяє рівномірно розподіляти наявну енергію серед усіх операторів систем розподілу на місцевому рівні. Адже споживач отримує електроенергію не тільки від найближчої електростанції. І аварійна ситуація на виробничих потужностях, наприклад, десь на заході країни, зменшує кількість виробленої електроенергії, що відображається у вигляді обмежень електропостачання в інших регіонах", – розповів Слободян.

У Міненерго також додали, що "Держенергонагляд" продовжує проводити огляди пошкоджених об'єктів електромереж для формування запитів відповідного обладнання.

Раніше в "Укренерго" заявили, що станом на 30 грудня дефіцит потужності енергосистеми країни перебуває на рівні, що був до обстрілу 29 грудня.

Нагадаємо, 30 грудня заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що влада поставила у пріоритет подачу електроенергії до будинків українців під час свят.

Також 27 грудня повідомлялося, що за даними Міненерго, у перервах між обстрілами росіян українські енергетики намагаються збільшити обсяги виробництва електроенергії.