Отопительный сезон: в Кабмине рассказали, хватит ли Украине газа до конца зимы

Несмотря на продолжающуюся войну отопительный сезон в Украине начался вовремя и продолжается без серьезных сбоев.

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Украина начала отопительный сезон 2022/2023 с запасами газа в 11,7 млрд кубометров. Если этих запасов будет мало, западные партнеры помогут з закупкой дополнительных объемов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В подземных газовых хранилищах 11,7 млрд кубов газа. На складах 1,2 млн тонн угля. Есть деньги и помощь партнеров, чтобы дополнительно закупить необходимые ресурсы", — рассказал глава правительства.

Он также отметил, что украинская энергосистема сейчас работает стабильно, ремонты продолжаются.

"Через 2,5 месяца после начала отопительного сезона можем сказать, что пока успешно преодолеваем вызовы зимы", — добавил Денис Шмыгаль.

Интересно, что в октябре 2022 года Денис Шмыгаль заявлял, что к отопительному сезону наша страна накопила 14,2 млрд кубов газа. Тогда чиновник отмечал, что этих запасов хватит для стабильного прохождения зимнего периода.

Понадобится ли импорт газа

В тексте Меморандума МВФ в рамках новой Мониторинговой программы для Украины говорится, что стране нужно докупить около 2 млрд куб "голубого топлива. Отмечалось также, что необходимость закупки оказывает серьезное давление на финансы НАК "Нафтогаза".

"Потребность в импорте не менее 2 млрд кубометров газа в ближайшие месяцы для обеспечения отопительного сезона и покрытия увеличения использования газа в структуре производства электроэнергии оказывает давление на финансы "Нафтогаза", — сказано в документе.

Напомним, несколькими днями ранее в Кабинете министров предупреждали, что отключения света и массовое использование генераторов спровоцирует рост цен на продукты в Украине.

Также сообщалось, что правительство Украины определило категорию потребителей, которым не будут отключать электричество. В их число входят промышленные потребители, которые импортируют электроэнергию из Евросоюза.