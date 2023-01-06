Опалювальний сезон: у Кабміні розповіли, чи вистачить Україні газу до кінця зими

Незважаючи на війну опалювальний сезон в Україні розпочався вчасно і триває без серйозних збоїв.

Related video

Україна розпочала опалювальний сезон 2022/2023 із запасами газу в 11,7 млрд кубометрів. Якщо цих запасів буде мало, західні партнери допоможуть із закупівлею додаткових обсягів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У підземних газових сховищах 11,7 млрд кубів газу. На складах 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші та допомога партнерів, щоб додатково закупити необхідні ресурси", — розповів глава уряду.

Він також зазначив, що українська енергосистема зараз працює стабільно, ремонти продовжуються.

"Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону можемо сказати, що поки що успішно долаємо виклики зими", — додав Денис Шмигаль.

Цікаво, що в жовтні 2022 року Денис Шмигаль заявляв, що до опалювального сезону наша країна накопичила 14,2 млрд кубів газу. Тоді урядовець наголошував, що цих запасів вистачить для стабільного проходження зимового періоду.

Чи знадобиться імпорт газу

У тексті Меморандуму МВФ у межах нової Моніторингової програми для України йдеться, що країні потрібно докупити приблизно 2 млрд куб блакитного палива. Зазначалося також, що необхідність закупівлі чинить серйозний тиск на фінанси НАК "Нафтогазу".

"Потреба в імпорті не менше 2 млрд кубометрів газу найближчими місяцями для забезпечення опалювального сезону та покриття збільшення використання газу в структурі виробництва електроенергії чинить тиск на фінанси "Нафтогазу", — сказано в документі.

Нагадаємо, кількома днями раніше у Кабінеті міністрів попереджали, що відключення світла та масове використання генераторів спровокує зростання цін на продукти в Україні.

Також повідомлялося, що уряд України визначив категорію споживачів, яким не відключатимуть електрику. До них входять промислові споживачі, які імпортують електроенергію з Євросоюзу.