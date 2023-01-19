Привлекают внимание налоговой: чем грозит ФОПам регистрация плательщиком НДС

Частные предприниматели-физлица, что платят единый налог третьей группы, могут по желанию стать плательщиками НДС. Чем это им грозит.

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Важный вопрос для любого предпринимателя – становиться ли плательщиком НДС. Для ФОПов второй группы вопрос отпадает автоматически – такие предприниматели не оформляются плательщиками НДС. А вот ФОПы третьей группы по собственному желанию могут регистрироваться плательщиками НДС, однако таким предпринимателям могут грозить регулярные налоговые проверки. Об этом пишет Фокус в статье "Время компромисса. Нужно ли оформлять ФОП для активных продаж в интернете".

"При выборе упрощенной системы налогообложения предприниматели не обязаны регистрироваться плательщиками НДС, поскольку упрощенная система является специальной нормой налогового законодательства, позволяющей уплачивать только единый налог и не платить ни НДС, ни налог на доходы граждан. Но при превышении предельных объемов доходов, дающих право находиться на упрощенной системе налогообложения, наступает обязанность перейти на уплату других налогов и сборов, в том числе, зарегистрироваться плательщиком НДС. Плательщики НДС ведут учет операций в разрезе каждого документа, составляют ежемесячную развернутую отчетность, и у них появляется обязанность регистрации налоговых накладных в едином реестре налоговых накладных. Вообще, субъекту плательщику НДС необходим бухгалтер, который будет и вести учет и составлять необходимую отчетность, людям без профессиональной подготовки это будет сложно делать", — объяснила налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Главный бухгалтер Юридической компании GLS Наталия Бута отмечает, что ФОПы третьей группы регистрируются плательщиками НДС по желанию. Но также возникает необходимость регистрации при превышении годового дохода ФОПа (то есть, если в течение года ФОП получил доход выше 5587800 грн – для второй группы, и более 7818900 грн. – для третьей).

Стать плательщиком НДС – это не только получить дополнительные сложности в виде налоговых накладных и отчетности, но и получить риск попасть в поле пристального внимания налоговиков.

"Конечно, плательщики НДС с большей вероятностью могут приобрести признаки рисковости, и, соответственно, попасть в планы-графики проверок ГНС. Кроме того, ежемесячно налоговая служба будет проводить мониторинг расчетов ФОП с контрагентами", — подчеркнула Наталия Бута.

Напомним, парламент проголосовал за отмену положения об уплате налога на добавленную стоимость и пошлин при ввозе на территорию Украины генераторов, систем спутникового интернета Starlink и оборудования для производства электрогенераторных установок.

Как сообщалось, после принятия постановления №1154, которое ужесточило подход ГНС к блокированию налоговых накладных бизнеса, предприниматели стали массово жаловаться в бизнес-объединение "Союз украинских предпринимателей" (СУП), Европейскую Бизнес Ассоциация (ЕБА), а также в саму налоговую службу.