Привертають увагу податкової: чим загрожує ФОП реєстрація платником ПДВ

Приватні підприємці-фізособи, які сплачують єдиний податок третьої групи, можуть за бажанням стати платниками ПДВ. Чим це їм загрожує?

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Важливе питання для будь-якого підприємця — чи ставати платником ПДВ. Для ФОПів другої групи питання відпадає автоматично — такі підприємці не оформлюються платниками ПДВ. А ось ФОП третьої групи за власним бажанням можуть реєструватися платниками ПДВ, однак таким підприємцям можуть загрожувати регулярні податкові перевірки. Про це пише Фокус у статті "Час компромісу. Чи потрібно оформлювати ФОП для активного продажу в інтернеті".

"Під час вибору спрощеної системи оподаткування підприємці не зобов'язані реєструватися платниками ПДВ, оскільки спрощена система є спеціальною нормою податкового законодавства, що дозволяє сплачувати тільки єдиний податок і не сплачувати ні ПДВ, ні податок на доходи громадян. Однак у разі перевищення граничних об'ємів доходів, що дають право знаходитися на спрощеній системі оподаткування, настає обов'язок перейти на сплату інших податків і зборів, зокрема зареєструватися платником ПДВ. Платники ПДВ ведуть облік операцій у розрізі кожного документа, складають щомісячну розгорнуту звітність, і у них з'являється обов'язок реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Взагалі, суб'єкту платнику ПДВ необхідний бухгалтер, який вестиме облік і складатиме необхідну звітність, людям без професійної підготовки це буде складно робити", — пояснила податкова консультантка Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашівська.

Головна бухгалтерка Юридичної компанії Наталія Бута зазначає, що ФОП третьої групи реєструються платниками ПДВ за бажанням. Але також виникає необхідність реєстрації в разі перевищення річного доходу ФОПа (тобто якщо протягом року ФОП отримав дохід вище ніж 5 587 800 грн — для другої групи, і більше 7 818 900 грн — для третьої).

Стати платником ПДВ — це не лише отримати додаткові складності у вигляді податкових накладних і звітності, а й отримати ризик потрапити в поле пильної уваги податківців.

"Звичайно, платники ПДВ з більшою ймовірністю можуть набути ознак ризиковості і, відповідно, потрапити до планів-графіки перевірок ДПС. Крім того, щомісячно податкова служба проводитиме моніторинг розрахунків ФОП із контрагентами", — підкреслила Наталія Бута.

Нагадаємо, парламент проголосував за відміну положення про сплату податку на додану вартість і мит у разі ввезенні на територію України генераторів, систем супутникового інтернету Starlink і обладнання для виробництва електрогенераторних установок.

Як повідомлялося, після ухвалення постанови №1154, яка посилила підхід ДПС до блокування податкових накладних бізнесу, підприємці почали масово скаржитися до бізнес-об'єднання "Союз українських підприємців" (СУП), Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), а також до самої податкової служби.