Новый антирекорд: Россия еще больше сократила транзит газа через Украину в Европу

Российская заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию Суджа, где находится точка вхождения на территорию Украины магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, составила около 24 млн куб. м.

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С 19 января Россия снизила суточный транзит газа через украинскую территорию еще более чем на 20%. Это новый исторический уровень, сообщил экс-глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его информации, в российской заявке сказано, что прокачка газа через газоизмерительную станцию Суджа, где находится точка вхождения на территорию Украины магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, составит около 24 млн куб. м.

Отметим, что с мая 2022 года до начала 2023 объем транзита российского газа через ГТС Украины стабильно находился в диапазоне 40-43 млн куб. м в сутки. Впервые объемы транзита начали снижаться с 4 января: сначала до 35,5 млн куб. м в сутки, а в начале этой недели сократились до 32,6 млн куб. м.

"Это говорит о том, что западные трейдеры уже не видят рисков прохождения этой зимой, поэтому не готовы любой ценой импортировать газ. И когда цены на газ на биржах опустились ниже $600 за тысячу кубометров, трейдеры отказались заказывать дополнительные объемы по существующим долгосрочным контрактам с "Газпромом" в пользу закупки на бирже", — объяснил ситуацию Сергей Макогон в своем сообщении

По данным издания Bloomberg, в 2022 году Россия направила в страны дальнего зарубежья более 100,9 млрд куб. м топлива — на 46% меньше, чем в 2021. При этом добыча газа "Газпромом" в 2022 сократилась до 412,6 млрд кубометров, что на 20% меньше, чем в 2021 году.

В то же время, компания постоянно наращивала экспорт "голубого топлива" в Китай. Например, в декабре ежедневные объемы превысили контрактные договоренности, а в некоторые дни в целом достигли рекорда.

Напомни, 14 декабря вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что страна подаст в суд на российский "Газпром" за невыполнение контракта на поставки газа. В России срыв поставок объясняют "техническими проблемами" из-за транзита через Украину.

Также Фокус писал, что с 1 января 2023 года сотрудничество с "Газпромом" прекратила итальянская компания Edison. Причина: полномасштабное вторжение РФ в Украину. До этого, как сообщает Bloomberg, 40% всего потребленного газа (29 млрд куб. м из 76 млрд куб. м) Италия покупала у российского "Газпрома".