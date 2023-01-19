Новий антирекорд: Росія ще більше скоротила транзит газу через Україну в Європу

Російська заявка на прокачування газу через газовимірювальну станцію "Суджа", де розташована точка входження на територію України магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, склала близько 24 млн куб. м.

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Із 19 січня Росія знизила добовий транзит газу через українську територію ще більш як на 20%. Це новий історичний рівень, повідомив ексглава Оператора ГТС України Сергій Макогон.

За його інформацією, у російській заявці сказано, що прокачування газу через газовимірювальну станцію "Суджа", де розташована точка входження на територію України магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, становитиме близько 24 млн куб. м.

Зазначимо, що з травня 2022 року до початку 2023 року обсяг транзиту російського газу через ГТС України стабільно перебував у діапазоні 40-43 млн куб. м на добу. Вперше обсяги транзиту почали знижуватися з 4 січня: спочатку до 35,5 млн куб. м на добу, а на початку цього тижня скоротилися до 32,6 млн куб. м.

"Це говорить про те, що західні трейдери вже не бачать ризиків проходження цієї зими, тому не готові за будь-яку ціну імпортувати газ. І коли ціни на газ на біржах опустилися нижче за $600 за тисячу кубометрів, трейдери відмовилися замовляти додаткові обсяги за активними довгостроковими контрактами з "Газпромом" на користь закупівлі на біржі", — пояснив ситуацію Сергій Макогон у своєму повідомленні

За даними видання Bloomberg, у 2022 році Росія направила в країни далекого зарубіжжя понад 100,9 млрд куб. м палива — на 46% менше, ніж у 2021 році. Водночас видобуток газу "Газпромом" у 2022 році скоротився до 412,6 млрд кубометрів, що на 20% менше, ніж у 2021 році.

Водночас компанія постійно нарощувала експорт "блакитного палива" в Китай. Наприклад, у грудні щоденні обсяги перевищили контрактні домовленості, а в деякі дні загалом досягли рекорду.

Нагадаємо, 14 грудня віцепрем'єр Молдови Андрій Спину заявив, що країна подасть до суду на російський "Газпром" за невиконання контракту на постачання газу. В Росії зрив постачань пояснюють "технічними проблемами" через транзит через Україну.

Також Фокус писав, що з 1 січня 2023 року співпрацю з "Газпромом" припинила італійська компанія Edison. Причина: повномасштабне вторгнення РФ в Україну. До цього, як повідомляє Bloomberg, 40% всього спожитого газу (29 млрд куб. м із 76 млрд куб. м) Італія купувала в російського "Газпрому".