В одной из областей Украины не будут выключать электроэнергию: кому повезет

По словам энергетиков, для стабилизации напряжения в сети свет не будут отключать в течение суток.

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В пятницу, 3 февраля, в Сумах и Сумской области не будут вводиться ограничения потребления электроэнергии. Об этом говорится на странице "Сумыоблэнерго" в Facebook.

Сообщается, что графики отключений не будут вводиться в течение суток для стабилизации напряжения в сети. Также уточняется, что в случае изменения ситуации с подачей электричества граждане будут проинформированы.

Жителей Сумщины призвали экономно использовать электроэнергию.

"Важно включать энергоемкие приборы по очереди, а не одновременно, выключать свет в комнатах, в которых никто не находится", — подчеркнули в "Сумыоблэнерго".

[ + – ] В Сумах и области не будут вводиться графики отключений

Напомним, что 31 января гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко рассказал о том, что 350 киевских многоквартирных домов не отключаются от электроэнергии по техническим причинам. Эти дома подключены к линиям критической инфраструктуры в городе.

Фокус также писал о том, что 1 февраля Сергей Коваленко объяснил, как будут поступать с потребителями, которые игнорируют платежки за свет. По его словам, гражданам, которые после вторжения российской армии надолго уехали со своей квартиры или дома, не стоит волноваться об этом.

Еще ми писали о том, что 2 февраля в пресс-службе "Укрэнерго" рассказали, как рассчитываются лимиты на электроэнергию между областями. Главный принцип существования энергосети заключается в том, что электроэнергии должно быть потреблено столько же, сколько и произведено в данный момент.