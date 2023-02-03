В одній із областей України не вимикатимуть електроенергію: кому пощастить

За словами енергетиків, для стабілізації напруги в мережі світло не відключатимуть протягом доби.

Related video

У п'ятницю, 3 лютого, у Сумах та Сумській області не вводитимуться обмеження споживання електроенергії. Про це йдеться на сторінці "Сумиобленерго" у Facebook.

Повідомляється, що графіки відключень не вводитимуться протягом доби для стабілізації напруги в мережі. Також уточнюється, що у разі зміни ситуації із подачею електрики громадянам буде поінформовано.

Жителів Сумщини закликали ощадливо використовувати електроенергію.

"Важливо вмикати енергоємні прилади почергово, а не одночасно, вимикати світло в кімнатах, у яких ніхто не знаходиться", — наголосили в "Сумиобленерго".

[ + – ] У Сумах та області не вводитимуться графіки відключень

Нагадаємо, що 31 січня гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко розповів про те, що 350 київських багатоквартирних будинків не відключаються від електроенергії з технічних причин. Ці будинки підключені до ліній критичної інфраструктури у місті.

Фокус також писав про те, що 1 лютого Сергій Коваленко пояснив, як чинитимуть зі споживачами, які ігнорують платіжки за світло. За його словами, громадянам, які після вторгнення російської армії надовго виїхали зі своєї квартири чи будинку, не варто хвилюватись про це.

Ще писали про те, що 2 лютого в пресслужбі "Укренерго" розповіли, як розраховуються ліміти на електроенергію між областями. Головний принцип існування енергомережі полягає в тому, що електроенергії має бути спожито стільки ж, скільки й вироблено.