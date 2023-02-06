Авария на подстанции: в Одессу привезли 82 мощных генератора, в Кабмине обещают больше (видео)

В областной администрации уверяют, что в регионе сейчас нет домов, где свет отсутствовал бы круглосуточно. Однако у людей нет света по 10 часов, и включается он всего на два часа. Ремонтные работы на подстанции продолжаются.

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В Одессу, где на прошлой неделе произошла масштабная авария на подстанции, завезли 82 мощных генератора. Об этом сегодня, 6 февраля, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, 5 февраля 39 генераторов передала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 6 февраля Минэнерго отправило 31 генератор. Еще часть предоставила компания "Укрэнерго". В настоящее время продолжается установка оборудования.

На очередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава правительства также распорядился завезти дополнительные генераторы в Одесскую область.

"Как сообщили в Минэнерго, за минувшую ночь удалось увеличить продолжительность подачи света людям, однако из-за начала рабочей недели потребление выросло", — объяснил Шмыгаль.

В Одесской областной военной администрации утверждают, что в регионе не осталось домов, где света не было бы целые сутки. При этом, по словам главы ОВА Максима Марченко, потребителей отключают в режиме "10 через 2".

Объекты водоснабжения также функционируют, в том числе благодаря работе генераторов.

В области сейчас открыты 342 "Пункта несокрушимости", из них 300 — в самой Одессе.

Ремонтные работы на подстанции, поврежденной в результате российских обстрелов, продолжаются.

Авария на подстанции в Одессе: хронология событий

3 февраля из-за масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одессе оказались временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы, а также часть Одесского района. Без света остались объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые потребители.

У многих людей в городе пропала вода, общественный электротранспорт также остановился.

4 февраля аварийные отключения в городе и области продолжились. В "Укрэнерго", в свою очередь, рассказали о причинах аварии. Ранее после российской ракетной атаки в области вышел из строя автотрансформатор. Его удалось починить, однако 3 февраля оборудование не вынесло нагрузки и снова перестало работать.

В тот же день Денис Шмыгаль пообещал, что в течение суток в область завезут все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго Украины.