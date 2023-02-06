Аварія на підстанції: в Одесу привезли 82 потужні генератори, у Кабміні обіцяють більше (відео)

В обласній адміністрації запевняють, що в регіоні зараз немає будинків, де світло не було б цілодобово. Однак у людей немає світла по 10 годин, і вмикається воно лише на дві години. Ремонтні роботи на підстанції продовжуються.

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В Одесу, де минулого тижня сталася масштабна аварія на підстанції, завезли 82 потужні генератори. Про це сьогодні, 6 лютого, розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, 5 лютого 39 генераторів передала Державна служба з надзвичайних ситуацій, 6 лютого Міненерго відправило 31 генератор. Ще частину надала компанія "Укренерго". Зараз продовжується встановлення обладнання.

На черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій глава уряду також наказав завезти додаткові генератори в Одеську область.

"Як повідомили в Міненерго, за минулу ніч вдалося збільшити тривалість подачі світла людям, проте через початок робочого тижня споживання зросло", — пояснив Шмигаль.

В Одеській обласній військовій адміністрації стверджують, що в регіоні не залишилося будинків, де світла не було б цілодобово. Водночас, за словами голови ОВА Максима Марченка, споживачів відключають у режимі "10 через 2".

Об'єкти водопостачання також функціонують, зокрема завдяки роботі генераторів.

В області зараз відкрито 342 "Пункти незламності", з них 300 — у самій Одесі.

Ремонтні роботи на підстанції, пошкодженій унаслідок російських обстрілів, продовжуються.

Аварія на підстанції в Одесі: хронологія подій

3 лютого через масштабну аварію на підстанції НЕК "Укренерго" в Одесі виявилися тимчасово знеструмлені Суворівський, Приморський і Малинівський райони, а також частина Одеського району. Без світла залишилися об'єкти критичної інфраструктури, промисловість і побутові споживачі.

У багатьох людей у місті зникла вода, громадський електротранспорт також зупинився.

4 лютого аварійні відключення в місті й області продовжилися. В "Укренерго", зі свого боку, розповіли про причини аварії. Раніше після російської ракетної атаки в області вийшов із ладу автотрансформатор. Його вдалося відремонтувати, проте 3 лютого обладнання не винесло навантаження та знову перестало працювати.

У той же день Денис Шмигаль пообіцяв, що протягом доби в область завезуть усі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго України.