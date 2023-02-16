Рынок труда во время войны: в Украине подсчитали количество безработных людей

Сейчас из 26 тысяч вакансий, которыми располагает служба занятости, львиная доля – для квалифицированных рабочих, владеющих определенным инструментом труда.

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На рынке труда в 2023 году продолжается тяжелый кризис на фоне войны в Украине. Так, по состоянию на февраль в Украине официально зарегистрировано 156 тысяч безработных граждан, рассказала в эфире телемарафона заместитель директора Департамента реализации политики занятости Елена Мельник.

"На сегодняшний день в службе официально зарегистрированы в статусе безработного 156 тыс. граждан. Наибольшее количество обратившихся и состоящих на учете это женщины — 71%", — рассказала она.

По ее словам, больше всего безработных зарегистрировано в:

Харьковской области;

Запорожской;

Днепропетровской;

Сумской.

При этом сейчас служба занятости располагает 26 тысячами вакансий, но большинство из них – для квалифицированных рабочих, которые владеют определенными инструментами для работы.

Также работодатели ищут людей для работы в сфере торговли и услуг. Еще есть много вакансий для граждан, которые умеют обслуживать и ремонтировать автомобили.

Не все так плохо: кто будет востребован на рынке труда и у кого вырастут зарплаты в 2023 году

В конце 2022 года кадровый портал Work.ua провел опрос среди HR-специалистов из 37 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, из которого следует, что большинство работодателей в 2023 году планируют пересматривать зарплаты и их рост может составить от 8% до 30% в зависимости от ситуации в Украине и уровня конкуренции за специалистов. Об этом говорится в материале Фокуса "Выйти на новый уровень. Как и сколько будут зарабатывать украинцы в 2023 году".

Управляющий партнер консалтинговой компании Osoba Максим Розгон считает, что если на фронте обойдется без кардинальных изменений не в пользу Украины, то ситуация на рынке труда начнет меняться в позитивную сторону уже в марте-апреле.

"В случае реализации положительного сценария, уже к концу следующего года мы будем иметь даже кадровый голод по определенным вакансиям", — отмечает Максим Розгон.

По мнению эксперта, рост зарплат в 2023 году, прежде всего, произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны, а именно:

строительство;

энергетика;

медицина;

военно-промышленный комплекс (ВПК);

производство высокотехнологичных товаров;

агропромышленный комплекс (АПК), переработка агропродукции.

Ранее Фокус рассказывал, что по состоянию на январь 2023 года работу искали 2 миллиона украинцев внутри страны и еще 2,7 миллиона человек, выехавших за границу из-за войны, но готовых вернуться работать.

Также напомним, что с 1 января 2023 года украинцы со статусом безработного получают меньший размер максимальной помощи по безработице: 6 700 грн вместо 9 750 грн, как было в 2022 году.