Ринок праці під час війни: в Україні підрахували кількість безробітних людей

Зараз із 26 тисяч вакансій, які має служба зайнятості, левова частка — для кваліфікованих робітників, які володіють певним інструментом праці.

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На ринку праці 2023 року триває важка криза на тлі війни в Україні. Так, на лютий в Україні офіційно зареєстровано 156 тисяч безробітних громадян, розповіла в ефірі телемарафону заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості Олена Мельник.

"На сьогодні у службі офіційно зареєстровано в статусі безробітного 156 тис. громадян. Найбільша кількість осіб, які звернулися і перебувають на обліку, — 71%", — розповіла вона.

За її словами, найбільше безробітних зареєстровано у:

Харківської області;

Запорізькій;

Дніпропетровську;

Сумський.

Водночас зараз служба зайнятості має в своєму розпорядженні 26 тисяч вакансій, але більшість з них — для кваліфікованих робітників, які володіють певними інструментами для роботи.

Також роботодавці шукають людей для роботи у сфері торгівлі та послуг. Ще є багато вакансій для громадян, які вміють обслуговувати та ремонтувати автомобілі.

Не все так погано: хто буде затребуваний на ринку праці і у кого виростуть зарплати у 2023 році

Наприкінці 2022 року кадровий портал Work.ua провів опитування серед HR-фахівців з 37 компаній малого, середнього та великого бізнесу, з якого випливає, що більшість роботодавців у 2023 році планує переглядати зарплати та їх зростання може становити від 8% до 30%, в залежності від ситуації в Україні та рівня конкуренції за спеціалістів. Про це йдеться у матеріалі Фокусу "Вийти на новий рівень. Як і скільки зароблятимуть українці у 2023 році".

Керівний партнер консалтингової компанії Osoba Максим Розгон вважає, що якщо на фронті обійдеться без кардинальних змін не на користь України, ситуація на ринку праці почне змінюватися в позитивний бік уже в березні-квітні.

"У разі реалізації позитивного сценарію, вже до кінця наступного року ми матимемо навіть кадровий голод за певними вакансіями", — зазначає Максим Розгон.

На думку експерта, зростання зарплат у 2023 році насамперед відбудеться у сферах, пов'язаних із відновленням країни, а саме:

будівництво;

енергетика;

медицина;

військово-промисловий комплекс (ВПК);

виробництво високотехнологічних товарів;

агропромисловий комплекс (АПК); переробка агропродукції.

Раніше Фокус розповідав, що станом на січень 2023 року роботу шукали 2 мільйони українців усередині країни та ще 2,7 мільйона людей, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися працювати.

Також нагадаємо, що з 1 січня 2023 року українці зі статусом безробітного отримують менший розмір максимальної допомоги по безробіттю: 6 700 грн замість 9 750 грн, як було у 2022 році.