Выплаты ВПЛ задерживаются: в Минреингерации заявили, что деньги уже отправлены

По данным ведомства, на выплаты внутренним переселенцам уже направлено 5,5 млрд гривен.

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Выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут профинансированы в ближайшее время. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 18 февраля.

Сообщается, что большое количество людей обратилось на горячие линии Минреинтеграции касательно задержки выплат от государства.

"По запросу Вицепремьер-министра Ирины Верещук Минсоцполитики предоставило предварительную информацию, что на выплаты ВПЛ уже направлено 5,5 млрд гривен", — говорится в сообщении.

В Минреинтеграции объяснили, ссылаясь на данные Государственной казначейской службы, что на данный момент идет финансирование первоочередных соцвыплат. Что касается выплат внутренним переселенцам, то их стоит ожидать в ближайшее время.

В пресс-службе ведомства добавили, что актуальную информацию о состоянии финансирования выплат ВПЛ можно отслеживать на официальном сайте Минреинтеграции.

Напомним, что по данным Минреинтеграции от 16 февраля, по состоянию на начало февраля 2022 года в Украине были зарегистрированы 1,4 млн внутренних переселенцев, тогда как в январе 2023 года их численность возросла до 4,8 млн.

Ранее мы сообщали, что с 16 февраля 2023 года украинцы-ветераны с инвалидностью I-II группы могут подавать заявки на получение финансовой помощи от Министерства по делам ветеранов и Красного Креста. Речь идет о выплате в размере 16 тыс. грн.

Фокус также писал о том, что в марте 2023 года украинским пенсионерам проведут индексацию пенсионных выплат. Учитывая потребительскую инфляцию за 2022 год в 26,6%, индексация пенсий, вероятно, состоится в двузначных числах.

Еще мы писали о том, что 8 февраля замминистра обороны Анна Маляр опубликовала ответы на вопросы о порядке получения дополнительных денежных выплат украинским военнослужащим в размере 30 и 100 тысяч гривен.