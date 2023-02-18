Виплати ВПО затримуються: у Мінреінгерації заявили, що гроші вже відправлені

За даними відомства, на виплати внутрішнім переселенцям уже направлено 5,5 млрд. гривень.

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Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) будуть профінансовані найближчим часом. Про це заявили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 18 лютого.

Повідомляється, що велика кількість людей звернулася на гарячі лінії Мінреінтеграції щодо затримки виплат від держави.

"На запит віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук Мінсоцполітики надало попередню інформацію, що на виплати ВПО вже направлено 5,5 млрд гривень", — йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції пояснили, посилаючись на дані Державної казначейської служби, що наразі триває фінансування першочергових соцвиплат. Щодо виплат внутрішнім переселенцям, то їх варто очікувати найближчим часом.

У пресслужбі відомства додали, що актуальну інформацію про стан фінансування виплат ВПО можна відслідковувати на офіційному сайті Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що за даними Мінреінтеграції від 16 лютого, станом на початок лютого 2022 року в Україні було зареєстровано 1,4 млн. внутрішніх переселенців, тоді як у січні 2023 року їх чисельність зросла до 4,8 млн. грн.

Раніше ми повідомляли, що з 16 лютого 2023 року українці-ветерани з інвалідністю І-ІІ групи можуть подавати заявки на отримання фінансової допомоги від Міністерства у справах ветеранів та Червоного Хреста. Йдеться про виплату у розмірі 16 тис. грн.

Фокус також писав про те, що у березні 2023 року українським пенсіонерам проведуть індексацію пенсійних виплат. Враховуючи споживчу інфляцію за 2022 рік у 26,6%, індексація пенсій, ймовірно, відбудеться у двозначних числах.

Ще ми писали про те, що 8 лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відповіді на питання щодо порядку отримання додаткових грошових виплат українським військовослужбовцям у розмірі 30 та 100 тисяч гривень.