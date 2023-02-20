Бизнесу в Украине отменят льготный налог и вернут некоторые штрафы: что происходит

Льготную систему налогообложения для бизнеса хотят отменить для выполнения Украиной обязательств в рамках меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

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Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики поддержал законопроект № 8401, которым предлагается отменить льготную ставку для ФОПов 3 группы в размере 2% с дохода. Кроме того, возобновится наложение штрафов за нарушения с выдачей чеков (использованием РРО), сообщил глава этого комитета Даниил Гетманцев.

Довоенную ставку в размере 5% должны вернуть с 1 июля 2023 года. Помимо отмены 2% налога для ФОПов, законопроект предусматривает:

отмену льготы по уплате налога для 1 и 2-й групп ФОП;

возвращение штрафов за нарушение использования РРО;

возобновление документальных проверок.

По словам Даниила Гетманцева, законопроект разработан с целью выполнения Украиной обязательств в рамках меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года.

Тем временем народный депутат Ярослава Железняк сообщил, что документ будет рассмотрен в Верховной Раде уже на этой неделе.

"Принятие законопроекта является одним из условий программы с МВФ", – добавил он.

Почему отменяют льготную систему

В начале 2023 года пресс-служба Минфина сообщила, что принятие законопроекта № 8401 является одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы. В рамках сотрудничества с фондом Украина также обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

При этом в январе Даниил Гетманцев объяснял, что льготную систему налогообложения, по которой бизнесу разрешалось платить всего 2% от дохода вместо 5%, вводили на фоне войны для того, чтобы оживить предприятия, которые находились в оцепенении от шока. С весны 2022 года на 2% перешло 313 062 предпринимателя.

Поступления единого налога от юридических лиц – плательщиков третьей группы за 2022 год оценивается на уровне чуть больше 6 млн грн единого налога.

Напомним, 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса. Упрощенная система для этой сферы бизнеса действовала с апреля 2022 года, когда депутаты поддержали поправку для оплаты лишь 2% единого налога от оборота игорному бизнесу.

Также Фокус рассказывал, что в Украине до 1 марта 2023 года идет кампания налоговой амнистии. Добровольному декларированию подлежат любые активы физического лица, полученные за счет доходов, из которых до 1 января 2021 года не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.